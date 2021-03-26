أخبار اليمن : تسجيل 119 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

تسجيل 119 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 119 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. تسجيل 119 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 119 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان شملت ثلاثة خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على التحيتا والفازة، وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والتحيتا والفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 13 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و92 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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