طالبان تهدد باستئناف القتال بعد إرجاء أمريكا سحب قواتها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء أمس الخميس، إنه لا يتصور أن تكون القوات الأمريكية موجودة فى أفغانستان العام المقبل.

وأكد بايدن، فى مؤتمر صفحى، أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، لكنه أشار إلى أن "موعد ذلك لم يتحدد بعد".