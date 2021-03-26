رئيس الحكومة الليبية يعزى مصر فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال الدبيبة، عبر منشور فى صفحته بموقع تويتر، إن "يوما حزينا عشناه على خلفية حادث تصادم قطارى سوهاج بمصر". وأضاف الدبيبة "مواساتنا وتعازينا للشعب المصرى عامة ولأهالى ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص". وتابع الدبيبة "يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة، وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصرى فى هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد".

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