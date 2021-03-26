عاجل.. أمير الكويت يعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبد الفتاح السیسى، عبر فیھا عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحایا حادث تصادم قطارى ركاب بمركز طهطا بمحافظة سوھاج، سائلا الله المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته ویسكنھم فسیح جناته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ولى العھد الكويتى الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى، أعرب خلالها عن تعازيه وصادق مواساته فى ضحایا حادث القطارين، داعيا الله عز وجل أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة. كما بعث رئیس مجلس الوزراء الكويتى الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ببرقیة تعزیة مماثلة.

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