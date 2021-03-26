تأجيل قمة بغداد تضامنا مع حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، تأجيل القمة الثلاثية التى كان من المقرر عقدها فى بغداد مع القاهرة وعمّان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وملك الأردن، عبدالله الثانى إلى القريب العاجل، تضامناً مع ضحايا حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج بمصر والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.





وقال الكاظمى فى تغريدة على تويتر: "نعزى جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين". وأضاف: "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية فى بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

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