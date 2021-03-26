الأمم المتحدة : غرق 2.276 مهاجرا فى 2020

جدة - نرمين السيد - وأفادت بأن أكثر من ثلث الضحايا غرقوا فى الطريق البحرى المزدحم إلى جزر الكنارى الإسبانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابعت المنظمة أن العدد الحقيقى ربما يكون أعلى بكثير مع إبلاغ مجموعات الإغاثة عن حطام خمسة قوارب على الأقل لم يعثر على ناجين بين ركابها.
وذكرت المنظمة أنه وصل إلى أوروبا عبر البحر 86.448 مهاجرا فى 2020 وتم اعتراض 52.037 آخرين فى البحر.
وأضافت: "يعد الطريق البحرى إلى جزر الكنارى مصدر قلق على وجه الخصوص لأنه شهد زيادة ملحوظة فى محاولات العبور وحدوث وفيات فى 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 وما تبعها من فرض قيود على السفر".
وكشفت المنظمة أن أكثر من 22 ألف شخص غرقوا منذ 2014 فى الطرق البحرية الأربعة الرئيسية المودية إلى أوروبا وهى الطريق الأوسط فى البحر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا والطريق الشرقى فى البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان والطريق الغربى فى البحر المتوسط إلى إسبانيا والطريق الأطلسى إلى جزر الكنارى.
وأوضحت المنظمة أن "الأزمة الحقيقة التى تشكلها الطرق البحرية إلى أوروبا تكمن فى غياب سياسة موحدة بين الاتحاد الأوروبى وإفريقا تهدف إلى إدارة الهجرة البشرية بشكل آمن".
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