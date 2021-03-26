فيديو .. مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قتل 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة فى إعصار ضرب ولاية ألاباما، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ فى عدد من مناطق الولاية الواقعة جنوب شرقى البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة.





ودعت حاكمة الولاية كاى آيفى "كل الموجودين فى طريق هذه الأعاصير إلى البقاء فى حالة تأهب". وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور للدمار الذى خلفته الأعاصير والعواصف التى ضربت الولاية، وقد ظهر فيها حطام يتطاير فى السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة. وفى بلدة أوهاتشى، قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة كانوا فى مبنى خشبى، فى حين قتل شخص رابع كان فى منزل متنقل، بحسب ما أعلن بات براون الطبيب الشرعى فى مقاطعة كالهون.

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