حادثة القطارين في سوهاج.. تضامن عربي ودولي واسع مع مصر

أعربت دول عدة عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وللإعراب عن تضامن دولهم مع مصر وشعبها.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "أسفها البالغ لحادث التصادم المروع بين قطارين في مصر"، وأكدت "تعاطفها ووقوفها الكامل مع الأشقاء هناك".

وعبرت دولة الإمارات عن "تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج والذي أسفر عن خسائر في الأرواح".

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن "خالص تعازيها ومواساتها للحكومة المصرية وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة، وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".

وكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه في تويتر قائلا: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "وتضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة (العراق والأردن ومصر) لتحديد موعد جديد لانعقادها".

بدوره، عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن "صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة تصادم القطارين الذي وقع في محافظة سوهاج".

وأعرب العثيمين عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين (المصريين) من جراء حادث القطار الذي وقع في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية".