مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة : إيران تمارس دورا تخريبيا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - قال مندوب السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، عبدالله المعلمى، اليوم الجمعة، إن إيران تمارس دورا تخريبيا فى اليمن، مشيرا إلى أنها لا تملك حدودا مشتركة مع اليمن وهى من يتدخل بشؤونه، وهدفها إطالة الصراع.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، على أنه يجب وقف النار باليمن قبل الحديث عن مراقبين أو قوة دولية، موضحا أنه على الحوثيين إدراك الإجماع الدولى على السلام فى اليمن. وأشار المعلمى إلى أن، التصعيد الحوثى يسبب المعاناة الإنسانية فى اليمن، مضيفا أن الحكومة اليمنية قررت السماح لسفن بالرسو فى الحديدة كبادرة حسن نية. وتابع مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة "لا شك بالنسبة لنا أن الحوثيين تنظيم إرهابى"، مضيفا "نتطلع للتعاون مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص اليمن".

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