مقتل 4 أشخاص فى اشتباك مع شرطة بنجلاديش احتجاجا على زيارة مودى

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، فى اشتباك مع شرطة بنجلاديش، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى مدينة تشاتوجرام، احتجاجا على الزيارة التى يجريها الوزراء الهندى ناريندرا مودى.





وفى الأسابيع الأخيرة، تظاهر مواطنون ونشطاء طلابيون فى العاصمة دكا للتنديد بزيارة مودى. ويتهم منتقدو الزيارة، حزبه الهندوسى القومى بتأجيج الاستقطاب الدينى فى الهند والتمييز ضد الأقليات، وخاصة المسلمين، بحسب وكالة "رويترز". وزيارة مودى التى تستغرق يومين، هى أول رحلة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضى، وسيشارك خلالها فى إحياء ذكرى مرور 100 عام على ولادة زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

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