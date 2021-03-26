أشار موقع نور اليوم من خلال بوابته الإلكترونية عن رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي، ويمكن معرفتها من خلال الدخول برقم الهوية عبر الحساب الشخصي، بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إعلان نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وسنوافيكم برابط موقع نور كما يمكن التسجيل للطلاب الجدد أو كيفية الحصول علي النتائج.

الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب عبر موقع نظام نور برقم الهوية 1442

يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستفادة من موقع نظام نور، حيث يمكنهم من الإطلاع على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442، وذلك عن طريق حسابهم على نظام نور، وقيامهم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق بشكل صحيح، ومن أجل استلام بيانات الحساب يمكنهم التواصل مع قيادة المدرسة التابع لها الطالب.

تقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442

الإعلان عن مواعيد اختبارات الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الثاني بأمر ملكي، حيث تبدأ أختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم واحد من شهر رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021، وموعد اختبارات طلاب المرحلتين المتوسطة والمرحلة الثانوية في اليوم السادس من شهر رمضان الكريم الموافق يوم 18 أبريل 2021، على أن يتم الانتهاء من كافة الاختبارات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

الإعلان عن مواعيد تقديم الطلاب في العام الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن مواعيد تقديم أولياء الأمور لأبنائهم في المدارس في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية علي أن يتم التقديم وفق الخطة الزمنية التي أفصحت عنها وزارة التعليم، حيث أوضحت من خلالها مراحل تقديم الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي مراحل تقديم الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

يشمل التقديم الطلاب الذين بلغوا السادسة من عمرهم أو أقل من السادسة بتسعين يوم فقط كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى، ويشمل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوم ضمن مراحل التقديم، على أن يبدأ التقديم في المرحلة الأولى من يوم 11-6-1443، الموافق 24 يناير 2021.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443

أوضحت الوزارة فيما يلي الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي الجديد، كما أوضحت خلال خطتها أعمار الأطفال الجدد الذين يرغبون في التسجيل، حيث يبدأ عمرهم من سن ستة سنوات ويشمل ستة سنوات أو أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى، كما أو ضحت أيضا الحد الأدنى لتسجيل الطلاب عند عمر الحادية عشر وثلاثة أشهر فقط، وفيما يلي توضيح كافة مراحل التسجيل وشروطها.

شروط المرحلة الأولى من التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد ومواعيدها

تبدأ المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد من يوم 11-6-1442، الموافق 24 من شهر يناير الجاري لعام 2021، وتبدأ بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمدارس الحكومية التي يجري بها مفاضلة، حيث تقوم إجراءات المفاضلة في الموعد المحدد من يوم 25-6-1442 الموافق 7 فبراير2021، وذلك للطلاب المسجلين بنظام نور/ مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب وتسجيل حساب جديد

يمكن الدخول علي موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات وذلك من خلال الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأيضاً بكتابة الرمز التأكيدي حتي يتم أكتمال الدخول إلي نتائج نظام نور وبعد ذلك أضغط علي كلمة التالي، الآن تم تسجيل حساب جديد يمكن الدخول والخروج في أي وقت لمعرفة النتائج تلقائي، وفي حال الرغبة في معرفة الاستعلام عن نتائج نظام نور للمرحلة المتوسطة والثانوية برقم الهوية.

خدمات موقع نظام نور

هناك العديد من الخدمات الأخري التي تم إتاحتها عبر موقع نور التعليمي ومنها الآتي:-

الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، بالإضافة إلي تقارير المعلمين الشهرية والخاصة بمستوي الطلاب الدراسي وأدائهم علي مدار العام الدراسي.

التسجيل للطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولي من المرحلة الابتدائية.

تتيح للطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع علي كل ما يتعلق بأخبار الدراسة والامتحانات والجداول من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور، كما تساعدهم على الإلمام بمناهج الدراسية وكل ما يتعلق بدراستهم.

يعتبر حلقة الوصل بين كلا من الطالب والمعلم وولي الأمر، وكذلك بين المديرين والمعلمين، مما يجعل وزارة التربية والتعليم السعودية تتمكن من تقديم خدماتها للمنظومة التعليمية بكل سهولة من خلال موقع نظام نور.

يقدم موقع نظام نور التعليمي من خلال بوابته الإلكترونية، المزيد من الخدمات للمعلمين، ومن بين تلك الخدمات، يقدم للمعلم خدمة التقديم علي الإجازات، والتي من الصعب الحصول عليها في الوقت الحالي من خلال المكاتب.

هذه الخدمات التي يقدمها موقع نظام نور التعليمي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، يعمل علي تيسير المنظومة التعليمية، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.