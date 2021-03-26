خصومات 39% وهدايا مع عروض رمضان من اكسترا

عروض رمضان من اكسترا من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والخاصة لشهر رمضان المبارك والتي أعلنت عنها اكسترا علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن عروض اكسترا للهواتف الحديثة و عروض اكسترا علي آل جي الذين تم إطلاقهم أيضا من اكسترا بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف اكثر علي خصومات اكسترا بمناسبه شهر رمضان علي المكيفات بالتفصيل.

عروض رمضان من اكسترا

عروض رمضان من اكسترا تميزت عن باقي العروض التي تم إطلاقها بالمملكة السعودية والتي تحتوي علي خصومات مثيره وهدايا مجانيه عند الحصول علي العروض حيث شملت العروض مجموعه مختاره من المكيفات الحديثة من ماركة آل جي وماركات اخرى وبخصومات وهدايا أيضا، كما أعلنت اكسترا أيضا علي إمكانية الشراء عبر تسهيل والتي تقدم خدمه التمويل لكل أبناءها السعوديين والذين يمكنهم الحصول عليه الكترونيا أيضا.

عروض رمضان علي مكيفات آل جي

أعلنت اكسترا عن عروض مثيره علي مجموعه مختاره من مكيفات آل جي والتي تم تكتمن في النقاط الأتية:

آل جي تيتان مكيف جداري انفيرتر وآي فاي و حار وبارد 30000 وحده بسعر 6969 ريال بدلا من 12999 ريال.

آل جي جولد دوال انفيرتر مكيف جداري حار و بارد 18000 وحده بسعر 3079 ريال بدلا من 5099 ريال وهديه مجانيه بقيمه 129 ريال.

آل جي جولد دوال انفيرتر 18000 وحده مكيف جداري و بارد بسعر 2949 ريال بدلا من 4699 ريال وهديه مجانيه بقيمه 129 ريال.

آل جي جولد دوال انفيرتر مكيف جداري 21500 وحده حار وبارد بسعر 3529 ريال بدلا من 5599 ريال وهديه مجانيه بقيمه 129 ريال.

عروض رمضان علي المكيفات

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن مجموعه مكيفات من ماركات اخرى وبهدايا مجانيه أيضا والتي تكتمن في الأتي: