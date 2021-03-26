استلم فورا أفضل قروض شخصية لغير العاملين بالوظائف تصلح للجميع

استلم قروض شخصية لغير العاملين والعاطلين. يمكن أن يكون التقديم على التمويل الشخصي اختيار أكثر من جيد ، إذا كنت بحاجة إلى اقتراض أموال لترقية المنزل أو إصلاح السيارة أو سداد الديون أو دفع أي فواتير للطوارئ . هناك مشكلة واحدة فقط إذا كنت تعمل لحسابك الخاص: قد يكون الحصول على قرض بفائدة قليلة لغير الموظفين أصعب من الحصول على وظيفة. لكن لا تقلق – لا يزال من الممكن الحصول على قروض شخصية لأصحاب الأعمال الحرة أو بدونها. سنساعدك على فهم كيف يمكنك الحصول على واحد من خلال هذه الخطوات السبع ، ورجاء اقرأ جيدا هذه النصائح بعدها سنضع لك الحلول كاملة للقروض.

تحقق من نقاط الائتمان الخاصة

قد يكون الحصول على قرض شخصي بدون درجة ائتمان جيدة أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت تعمل لحسابك الخاص. يمكنك التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك مجانًا عبر الإنترنت أو من خلال منصة سمة. عند التقدم للحصول على قرض شخصي ، يجب أن تحصل على درجة لا تقل عن 610 ؛ ومع ذلك ، فإن النتيجة التي تزيد عن 720 سُتنتج أقل أسعار فائدة.ستحتاج أيضًا إلى التحقق من تقرير الائتمان الخاص بك للتأكد من خلو تقريرك من الأخطاء. يمنحك القيام بذلك مبكرًا متسعًا من الوقت لتصحيح أي أخطاء محتملة ، أو حتى لإيجاد طرق لزيادة درجة الائتمان الخاصة بك. جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة

تتطلب القروض الشخصية للعاملين لحسابهم الخاص عمومًا المزيد من الأعمال الورقية نظرًا لأن وضعك الوظيفي غير معتاد. إنها لفكرة جيدة أن تقوم بتجميع هذه الأوراق في وقت مبكر لضمان عملية تقديم سلسة مع البنك.لكل بنك متطلبات للقرض الشخصي الخاصة به والتي ستحتاج إلى تقديم المستندات بشأنها. ولكن بشكل عام ، من الجيد جمع هذه الملفات مسبقًا: الكشوف الضريبية (النصوص الضريبية أو الإقرارات أو الجداول)

البيانات المصرفية

بيانات الربح والخسارة سيرغب معظم البنوك في رؤية مستندات الدخل لمدة عامين على الأقل لأنهم يريدون رؤية نمط من الدخل الثابت. كلما طالت مدة عملك لحسابك الخاص وحصلت على دخل شبه ثابت (ويمكنك إظهار ذلك) ، كانت فرصك في التأهل أفضل. ابحث عن العديد من البنوك والشركات المُقرضة

نظرًا لاختلاف المُقرضين كثيرًا في سياساتهم المتعلقة بالقروض الشخصية للعاملين لحسابهم الخاص ، فمن المهم بشكل خاص البحث كثيراً. يقدم بعض المُقرضين عملية تأهيل مسبق تتيح لك معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يوافق البنك الُمقرض على قرضك وما هي الشروط التي قد تكون مؤهلاً لها قبل تقديم طلبك. عند إجراء التأهيل المسبق ، تأكد من قيام المُقرض بإجراء فحص ائتماني بسيط لحماية درجة الائتمان الخاصة بك. اختر البنك الذي يناسب احتياجاتك

بعد أن أصبحت مؤهلاً مسبقًا مع العديد من البنوك ، حان الوقت الآن لمقارنة الأسعار والشروط التي يمكنك تلقيها. تتيح لك هذه العملية اختيار أفضل قرض شخصي يناسب حالتك الخاصة.

يختار معظم الناس أقل سعر ، ولا حرج في ذلك. ولكن اعتمادًا على حالتك ، قد ترغب أيضًا في التفكير في عوامل أخرى ، بما في ذلك: تقييمات ومراجعات المقرضين

سياسات محددة (إن وجدت) للعاملين لحسابهم الخاص

توصيات من دائرة معارفك التقديم عبر الإنترنت أو شخصيًا

بمجرد اختيار البنك ، فقد حان الوقت لتقديم طلب للحصول على القرض. اعتمادًا على المُقرض ، يمكنك عادةً زيارة الفرع أو التقديم مباشرة عبر الإنترنت ؛ في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى الاتصال بهم لإكمال الطلب.سيطلب المُقرض لديك مستندات حول أموالك ودخل عملك ، والتي يجب أن تكون جاهزة. قد يطلبون أيضًا مستندات أخرى ، والتي قد تحتاج إلى القيام ببعض البحث للعثور عليها. على أي حال ، من المهم أن تكون سريع الاستجابة وأن تحصل على أي مستندات للبنك بأسرع ما يمكن لتسريع قرار القرض الخاص بك.سيقوم البنك أيضًا بإجراء فحص ائتماني شديد في هذه المرحلة للتحقق من كل شيء في تقرير الائتمان الخاص بك. يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي بسيط على درجة الائتمان الخاصة بك ، ولهذا السبب تريد التأكد من أنك جاهز حقًا لتقديم طلب للحصول على القرض قبل هذه الخطوة. انتظر موافقتك

سيراجع المُقرض مستنداتك ويخبرك إذا كنت مؤهلاً. يمكن أن يختلف مقدار الوقت الذي يستغرقه هذا. في بعض الحالات ، يمكن أن تتلقى قرارًا على الفور تقريبًا ؛ ومع ذلك ، نظرًا لأنك تعمل لحسابك الخاص ، فقد تواجه مزيدًا من التدقيق من جانب المُقرض ، مما قد يؤخر الموافقة. في بعض الحالات. سداد القرض الشخصي الخاص بك

إذا وافق عليك المُقرض على القرض ، فتهانينا! يمكنك تسهيل الأمور على نفسك كثيرًا من خلال التسجيل في الدفع التلقائي. يمكن أن يساعدك ذلك بأربع طرق ممكنة: لن تضطر أبدًا إلى دفع أي رسوم تأخير

لا داعي للقلق بشأن سداد أقساط القرض

يقدم العديد من المقرضين خصومات صغيرة على الأسعار للتسجيل في الدفع التلقائي

ستنشئ رصيدًا ائتمانيا تلقائيًا (حتى دفعة واحدة متأخرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض درجاتك)

وقبل أن نأخذكم في جولة لتتعرفوا على بدائل القروض لغير الموظفين ، نحيطكم علماً بأن لدينا عرض قروض شخصية للمفلسين ، وتُقدم هذه العروض بدون تحويل راتب.

بدائل القرض الشخصي للعاملين لحسابهم الخاص

إذا كنت بحاجة إلى اقتراض المال ، فمن المهم أن تعرف أن القروض الشخصية ليست خيارك الوحيد. فيما يلي بعض أنواع التمويل الأخرى التي يمكن للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الوصول إليها:

الدفع من خلال بطاقات الائتمان تمنحك بطاقات الائتمان الوصول إلى حد ائتماني يحدده البنك. يمكنك استخدام ما يصل إلى هذا الحد كل شهر ، ويمكنك إعادة استخدام الحد الخاص بك أثناء سداد رصيدك. على الرغم من أنه من الذكاء سداد رصيدك بالكامل كل شهر ، إلا أنه ليس مطلوبًا. ستتراكم الفائدة على أي أرصدة غير مدفوعة حتى يتم سدادها. يستخدم العديد من الأشخاص بطاقات الائتمان لسداد جميع نفقاتهم ، ثم سدادها بالكامل في نهاية الشهر. بهذه الطريقة ، يمكنك كسب العديد من المكافآت التي تقدمها بطاقات الائتمان دون الحاجة إلى دفع فائدة. قروض الرهن العقاري إذا كنت مالك منزل ، فيمكنك الاستفادة من جزء من حقوق ملكية منزلك – الفرق بين القيمة السوقية الحالية لمنزلك ورصيد الرهن العقاري المتبقي – مع قرض شراء منزل. يمكنك عادة اقتراض ما يصل إلى 85٪ من رأس المال في منزلك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك ما قيمته 100000 ريال من الأسهم في منزلك ، فقد تتمكن من اقتراض ما يصل إلى 85000 ريال (100000 ريال × 0.85).

عادة ما تفرض قروض التمويل العقاري معدلات أقل من القروض الشخصية. لكن ضع في اعتبارك ، إذا تخلفت عن سداد قرض لشراء منزل ، يمكن للمقرض أن يشرع في إجراءات الحجز على الرهن لأن منزلك يعمل كضمان يؤمن القرض. خطوط الائتمان الرئيسية تعمل خطوط ائتمان الأسهم المنزلية أيضًا من خلال السماح لك بالاقتراض مقابل رأس المال الذي أنشأته في منزلك. وبدلاً من الحصول على كل هذا المبلغ كمبلغ مقطوع كما هو الحال مع قرض شراء منزل ، على الرغم من ذلك ، لديك بدلاً من ذلك حد ائتمان يمكنك الاقتراض به على أساس الحاجة. يكون هذا مفيدًا إذا كنت تريد خيار اقتراض الأموال خلال فترة زمنية معينة ، ولكنك لست متأكدًا من أنك ستحتاج إلى النقود ولا تريد دفع فائدة على الأموال التي لا تستخدمها. تعد مشاريع إعادة تصميم المنزل استخدامًا شائعًا ، على سبيل المثال ، لأنه يمكنك شراء المواد التي تحتاجها. قروض العمل الحر إذا كنت بحاجة إلى اقتراض أموال لعملك بدلاً من وضعك الشخصي ، فيمكنك تأمين التمويل من خلال إدارة الأعمال الصغيرة . يقدم قروض تمويل الأعمال الحرة الصغيرة بشروط وحدود قروض تصل إلى 5 أعوام و مائة ألف ريال أو أكثر من ذلك ان كنت تتعامل مع جهة غير حكومية. ومع ذلك ، قد تكون شخصًا يبحث عن قرض تجاري أصغر. يمكنك النظر إلى تمويل الأعمال الحرة لمشاهدة أحدث العروض.

جانب أخر من القروض الشخصية للسعوديين

تختلف أنواع القروض أو التمويل الشخصي للمواطنين في السعودية على حسب وضعية كل شخص ، حيث تقوم الشركات والبنوك بإعطاء قروض بضمانات مختلفة حسب كل حالة. تُعطى قروض شخصية للعاطلين عن العمل ، وأيضا قروض بدون تحويل راتب ، وقروض للأعمال الحرة والمهن الصغيرة إضافة إلى بعض القروض الاجتماعية كالزواج وإعانة النساء الأرامل والمطلقات وسنضع بين أيديكم هذه العروض لكي تكونوا على دراية بأنسبة تمويل لكم.