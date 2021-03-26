منتج زود الادخاري بحافز شهري 20% والمزيد من منتجات التمويل للأفراد والمنشآت والعمل الحر

منتج زود الادخاري من بنك التنمية، هو منتج يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لعملاء القروض الاجتماعية، قرض تمويل الأسرة، قرض تمويل الزواج، قرض تمويل الترميم، يعمل منتج الادخار على مساعدتهم علي ادخار مبالغ مالية كل شهر، تعمل على سد كافة احتياجاتهم في المستقبل، وذلك على المدى القصير، من خلال خطة ادخارية مبسطة يقدمها البنك، كما انه يتمتع بالعديد من المميزات التي يوضحها البنك للعملاء.

يمنح المنتج لعملاءه حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، بحد أدنى للحوافز الشهرية 20 ريال سعودي، وحد أعلى 200 ريال سعودي.

كما يتميز منتج زود الادخاري انه يمنح حافز نقدي نهاية البرنامج يصل إلى 3000 ريال للعملاء، كما انه لا يشترط على العملاء الالتزام بعدد محدد من المدخرات كل شهر للالتزام بالبقاء مشترك في البرنامج.

يتميز منتج زود الادخاري بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

مدة البرنامج يستمر لمدة خمس سنوات.

يتمتع منتج زود بالمرونة الكاملة في إدارة الادخارات في الحساب، كما أن إيداع الحافز الشهري المستحق يتم في بداية الشهر التالي.

يسمح منتج زود الادخاري بالسحب والإيداع بدون أي رسوم، كما أنه يتيح عدد من طرق الإيداع في الحساب الادخاري، منها إيداع نقدي، وإيداع سريع، أو من خلال أجهزة الصراف، أو من خلال أحد الفروع.

مميزات منتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعيةتمويل منتج دائم من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 مليون ريال

منتج دائم هو منتج تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية يهدف إلى تشجيع كلا من الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية وتحفيزها إلى الاستدامة المالية، من أجل تمكينهم من توفير دخل ثابت، تستطيع من خلاله تنويع مصادر الدخل والعمل على استدامتها، تصل قيمة تمويل هذا المنتج إلى 4 مليون ريال سعودي.

تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يلعب التمويل التنموي للعمل الحر بشكل رئيسي دور مهم في تعزيز كفاءة الراغبين في القيام بالعمل الحر، ويساهم في رفع مهاراتهم والإنتاج في الأعمال الحرة الملائمة، لذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الملائمة لخدمة تلك الفئة ومنها منتج نفاذ:

منتج تمويل الأعمال الحرة منتج نفاذ (التمويل النقدي). منتج تمويل الأعمال الحرة نفاذ (التمويل العيني).

خدمات التمويل والادخار عبر بنك التنمية الاجتماعية

نشر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي خدمات التمويل والادخار عبر تطبيق البنك وهي:

كشف حساب التمويل.

إصدار إثبات المديونية.

متابعة مراحل طلب التمويل.

إصدار إخلاء الطرف.

خدمة إيقاف الحسم.

عرض الكفالات الخاصة بالعميل.

لوحة معلومات منتج زود.

ماراثون زود الإدخاري.

استحقاق الحافز النهائي.

كشف الحساب الادخاري.

نمو ثمرة الادخار.

خدمات التمويل من بنك التنمية الاجتماعيةخدمات الادخار من بنك التنمية الاجتماعيةالسحب من الحساب الادخاري

يوضح بنك التنمية الاجتماعية ملحوظة هامة في حالة السحب من الحساب الادخاري الخاص بمنتج زود الادخاري المقدم من البنك، حيث أوضح البنك في حالة إذا سحبت من حسابك الادخاري؟ وفجأة مررت بأزمة مالية وترغب في سلف، هل يمكن السحب من الحساب الادخاري؟ أوضح البنك أنه يمكن السحب من الحساب الادخاري، وأنه قد صمم خصيصا من أجل هذا، وأشار إلى المواطن أنه يجب أن ينتبه في حالة السحب حتى لا تضيع عليه الحوافز، كما هو موضح بالفيديو التالي:

مفاهيم الادخار للأطفال من بنك التنمية الاجتماعية تحت شعار امسك ريالك

يساعد بنك التنمية الاجتماعية على توصيل مفاهيم الادخار للأطفال من خلال تقديم محتوى بسيط، يستطيع الأطفال إدراك معنى الادخار، كما ذكر بعضها من خلال صفحة التواصل الاجتماعي، ومنها معنى الادخار والتوفير، و معرفة معنى الإسراف، والمفاهيم الخاطئة، من خلال شرحها على بعض الأمثلة في الحياة اليومية لدى الأطفال، تحت شعار امسك ريالك، ومن المفاهيم التي تساعد أطفالنا على الادخار من بنك التنمية الاجتماعية:

لما كل مرة الطفل يحفظ 3 ريال من المصروف اليومي، ويقوم بحفظهم على الجانب هذا ما يسمى بالادخار.

عندما تقوم بشراء كرتون عصير 25 حبة بمبلغ 20 ريال فقط، بدلا من أن تقوم كل يوم بشراء حبة من العصير بقيمة ريال سعودي هذا يسمى توفير.

كما قام بنك التنمية الاجتماعية بتوضيح تجربة للمواطنين تتمثل في طرح بعض الأسئلة على الأطفال، لتوصيل مفاهيم الادخار للأطفال ضمن مبادرة امسك ريالك، وتعريف معنى الدخل للأطفال، بأنه الفلوس التي يحصل عليها الشخص مقابل تعبه، وأنواعها تتمثل في الرواتب والمكافآت وغيرها، والفلوس تعني الشئ الذي يشجع المواطنين بكل أنحاء العالم للقيام بأعمالهم وأشغالهم والحصول عليها مقابل الجهود الذي يقوم بها، ومن أجل أن يعرف قيمتها ويقوم بادخارها.

دعم المنشآت الصغيرة والناشئة من بنك التنمية الاجتماعية

يحرص بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية باستمرار على دعم المنشآت الصغيرة والناشئة، وكذلك الأفكار الريادية لكلا من شباب وبنات الوطن، ويأتي ذلك في ظل دعم القيادة للجهود الريادية، حيث تصل المملكة العربية السعودية بتقدمها إلى المركز السابع وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي.

كم تبقى على نهاية ماراثون زود

يتبقى على نهاية ماراثون زود 15 يوم كما نشر بنك التنمية الاجتماعية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، هذا الماراثون هو عبارة عن سباق، موجه لجميع مشتركي برنامج زود، ويرجع الغرض منه هو قياس مدى قدرة المشتركين على تنمية مدخراتهم في منتج برنامج زود.

يحدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط بالنسبة للاشتراك في منتج زود الادخاري، ومن أهمها:

أن يكون الشخص المتقدم للاشتراك في المنتج من عملاء القروض الاجتماعية، وتنطبق عليه شروط الاستحقاق.

أن يكون الشخص المتقدم للاشتراك قد حصل على موافقة مبدئية من بنك التنمية الاجتماعية.

أن يقوم الشخص المتقدم للاشتراك في منتج زود الادخاري بفتح حساب ادخاري خاص بالبرنامج في أحد فروع مصرف الإنماء، وذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية.

طريقة الاشتراك في منتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الاشتراكحاسبة حوافز برنامج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية لعملاء منتج زود القيام بحساب الحوافز الخاصة بالمبالغ المالية التي يقوموا بادخارها من خلال الاشتراك في منتج زود الادخاري تحت شعار الادخار نمط الحياة، وذلك من خلال استخدام حاسبة حوافز برنامج زود الادخاري، المتوفرة من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

أن يكون حساب العميل نشط في البنك الشريك.

يتم دفع الحوافز المستحقة لمدة خمس سنوات من تسجيل العميل في منتج زود الادخاري، حتي وإن كان العميل قد قام بتسوية القرض الخاص به مبكرا.

يقدم البرنامج عدة شروط لتقديم الحافز النقدي الشهري من أهمها:

ارتفاع متوسط الرصيد الشهري للحساب الادخاري عن متوسط الرصيد الشهري للشهر السابق له الخاص بنفس الحساب الادخاري وذلك بما لا يقل عن 100 ريال سعودي.

لا يدفع البرنامج حوافز على مجموع المبالغ التي تم توزيع محفزات من البنك عليها في الأشهر السابقة لنفس الحساب.

يتم دفع الحافز النقدي بحد أعلى 200 ريال سعودي عن الشهر الواحد.

الشروط الأهلية لاستحقاق الحافز الشهريشروط الحافز النقدي الشهري

كما يوضح بنك التنمية الاجتماعية الحالات التي يتم بها دفع الحافز النهائي، تلك الحافز الذي يقوم البنك بدفعه في نهاية المددة المحددة، كما أوضح البنك أنه يتم دفع الحافز النهائي بعد انتهاء المدة لمرة واحدة فقط، في الحالات التالية، وهي:

الحالة الأولى: يحصل المستفيد على حافز بقيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي، عند توافقه مع الشروط. الحالة الثانية: يحصل المستفيد من الاشتراك في تمويل زود على مبلغ بقيمة 1000 ريال سعودي، في حال توافقه مع الشروط المحددة من بنك التنمية الاجتماعية

مبادرة الإقراض الغير مباشر من بنك التنمية الاجتماعية

منشآت وبالتعاون من بنك التنمية الاجتماعية تمكنك من الحصول قروض بمعايير مناسبة، وأهم أهداف مبادرة الإقراض الغير مباشر هي:

بالنسبة لمنشآت، وشركات التمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سد الفجوات التمويلية.

الحصول على قروض ذات هامش ربحي منخفض.

تحفيز تمويل المنشآت الصغيرةوالمتوسطة.

تحسين جودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تخفيض هوامش الربح على المنشآت.

التوسع فى التمويل وتكرار التمويل.

كيفية احتساب الحوافز في منتج زود الادخاري

أوضح بنك التنمية طريقة احتساب حافز منتج زود، حيث تحتسب الحوافز النقدية شهريا على أساس قيمة المبلغ الشهري المستحق، والذي يتم توزيع الحوافز عليه وفق للمعادلة المقدمة وهي أن: المبلغ المستحق شهريا لتوزيع المحفزات عليه يساوي متوسط الرصيد الشهري للشخص المستفيد بالحساب الادخاري*-مجموع المبالغ التي قد تم توزيع الحوافز عليها في الشهور الماضية لنفس الحساب-المحفزات النقدية التي يقوم البنك بتوزيعها شهريا خلال الشهور السابقة لنفس الحساب، ومتوسط الرصيد شهريا يساوي مجموع الرصيد في نهاية كل يوم ويقسم على (عدد الأيام الناقصة في الشهر بعد طرح أيام السماح الخمس منها).

التواصل مع خدمة العملاء لمزيد من المعلومات وتقديم الشكاوى

يتيح بنك التنمية الاجتماعية للعملاء والمواطنين إمكانية التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية من أجل الاستفسار وللحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمات والمنتجات والقروض التمويلية التي يقدمها البنك لعملاء، والرد على الشكاوى من خلال أكثر من وسيلة للتواصل يمكنك التعرف عليها من خلال صفحة تواصل معنا على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يتيح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العديد من المنتجات التمويلية للأفراد ورجال الأعمال، والتي يستهدف بها فئة محددة من المواطنين، وهم الفئة ذات الدخل المحدود، من أجل منحهم فرصة الحصول على القروض التمويلية من أجل إعانتهم على متطلبات المعيشة، كما يقدم منتجات تمويلية مختلفة منها ما يساعد الشباب في زواجهم، ومنهم قروض لتمويل مشاريعهم.

حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية العديد من منتجات التمويل والقروض الاجتماعية، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، كما يقدم العديد من منتجات قروض الأعمال لتشجيع المشروعات الصغيرة والمنشآت على العمل.