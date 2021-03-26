تركيا تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطارين بجمهورية مصر العربية".

وأعرب فى تغريدة باللغة العربية عبر تويتر عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين، متقدما "بخالص التعازى لأسر الضحايا وللشعب المصرى الشقيق والصديق فى هذا الحادث الأليم".

بدوره، عبّر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك، عن تعازيه للشعب المصرى جراء حادث تصادم قطارى ركاب.

وأضاف فى تغريدة على موقع تويتر: "تلقيت ببالغ الأسى نبأ مقتل الكثيرين فى حادث القطارين، وأتقدم بالتعازى للشعب المصرى".

من جانبه، عبّر نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاى، عن حزنه العميق جراء مصرع وإصابة الكثيرين فى حادث القطارين، متمنيًا التعازى للشعب المصرى الصديق والشقيق، والشفاء العاجل للجرحى.

فى حين قالت وزارة الخارجية التركية فى بيان: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل أكثر من 30 شخص، وإصابة الكثيرين فى حادث القطارين بمحافظة سوهاج المصرية".

وأعربت الوزارة عن أملها فى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، متقدمة بالتعازى لذوى الضحايا وعموم الشعب المصرى الشقيق والصديق.

وفى الإطار ذاته، قال زعيم "حزب الشعب الجمهورى" كمال كليتشدار أوغلو: "تلقيت بحزن عميق نبأ مقتل 32 شخصا، وإصابة 108 آخرين بجروح، إثر اصطدام قطارى ركاب فى مصر".

وقدم كليتشدار أوغلو فى تغريدة عبر تويتر، تعازيه لذوى الضحايا والشعب المصرى، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.