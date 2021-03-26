السعودية تعزى مصر قيادة وشعبا فى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعربت المملكة العربية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.





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