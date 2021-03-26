جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين الأخيرة على منشآت نفطية فى السعودية وتعتبر الهجمات استفزازا".





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، جاء فى البيان أن "الولايات المتحدة تنضم مرة أخرى إلى المجتمع الدولى فى إدانة الهجمات ضد السعودية التى استهدفت منشأة نفطية فى جيزان". وتابع: "إن تصرفات الحوثيين استفزاز واضح يهدف إلى استمرار الصراع". ونشب حريق أمس الخميس، فى محطة مواد بترولية فى جازان بالسعودية، بعد استهدافها بمقذوف حوثى، أصاب أحد الخزانات، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية : هجوم الحوثيين على منشآت نفطية بالسعودية استفزاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.