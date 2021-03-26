مسيرات معارضة للانتخابات التشريعية المبكرة فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وفى العاصمة، بدأت المسيرات بخروج المصلين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، كما فى مسجد الرحمة ومسجد ابن باديس والمؤمنون، ليحتشدوا بالآلاف فى ساحات موريس أودان والبريد المركزى، حسبما نقلت قناة "الغد".

وعلى غير العادة كان الانتشار الأمنى خفيفا، حيث ارتكز على الأماكن الحساسة كمقر الحكومة والرئاسة، وكذلك مبنى التليفزيون.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى مسيرات فى بجاية وقسنطينة وعنابة "شرق" وتيزى وزو والبويرة "وسط" ووهران "غرب".

وبالنسبة لمعاذ، السبعينى المتقاعد، فإن "كل ما يقترحه النظام سواء انتخابات او حوار مرفوض جملة وتفصيلا".

وتابع "يطلبون منا ان نقبل التغيير داخل مؤسسات النظام الحاكم ونحن نظالب بالتغيير الجذرى لكل النظام".

كما عادت اللافتات الصغيرة التى رفعها المتظاهرون وكلها تحمل عبارات تدعو لـ"حرية الصحافة" و"استقلال العدالة".

وكان كريم، وهو طالب يبلغ 23 سنة، يحمل لافتة صفراء كتب عليها بالأسود "دقيقة صمت على روح العدالة".