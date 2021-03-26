قطر تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - بعث الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.





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