موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية qiyas.sa 1442 الفترة الثانية ورقي “ذكور وإناث” مركز قياس

موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية 1442 الفترة الثانية وهي الاختبارات الورقية “ذكور وإناث” وذلك على رابط المركز الوطني، حيث يستعد الطلاب من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة لتلك الاختبارات وتستمر اختبارات القدرات المعرفية قياس للصف الثالث الثانوي حتي يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بموعد اختبارات القدرات من مصادرها الرسمية على رابط مركز قياس الوطني، كما يمكنكم زيارة هذا التقرير في وقت لاحق بعد انتهاء الاختبارات للتعرف على موعد إعلان نتائج القدرات 1442.

اختبار القدرات المعرفية 1442 على رابط موقع مركز قياس

الفترة نوعية الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الثانية “الحالية” اختبار ورقي العربية ذكور وإناث 28 ديسمبر 2020 22 فبراير 2021 27 مارس 2021 29 مارس 2021 الفترة الأولى “انتهت” اختبار ورقي العربية ذكور وإناث 12 سبتمبر 2020 17 نوفمبر 2020 21 نوفمبر 2021 23 نوفمبر 2020

موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية qiyas.sa 1442اختبار قدرات قياس

وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات قياس القدرة المعرفية من الاختبارات اللازم اجتيازها للالتحاق بالمرحلة الجامعية بكليات المملكة، وذلك لقياس القدرة المعرفية والمهارات التي يتمتع بها الطلاب، والتي تمكنهم من الالتحاق بالجامعات، حيث يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات حسب قدرتهم التحصيلية والمهارية.

اختبارات القدرة اللفظية.

اختبار القدرة الكمية.

اختبار القدرة الاستدلالي.

اختبار القدرة المكانية.

أنواع اختبارات القياستسجيل دخول اختبار القدرات على رابط مركز قياس الوطني

يتم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية قياس عن طريق رابط موقع المركز الوطني للقياس، واتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم السجل المدني

إدخال كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة دخول.

التسجيل في القدرات

أساسيات اختبار القدرات النسبة المئوية

موعد إعلان نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية

وتحدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من اختبارات القدرة المعرفية قياس، يتم تصحيح ومراجعة وتدقيق الإجابات، ويتم ذلك من خلال المصحح الإلكتروني، وتتم عملية التصحيح والمراجعة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع تقريبا، بعدها يتم تحميل نتيجة اختبارات القدرات المعرفية على رابط نتائج مركز قياس، حينها يمكن الدخول على رابط الموقع للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية.