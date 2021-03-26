موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية qiyas.sa 1442 الفترة الثانية ورقي “ذكور وإناث” مركز قياس

موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية 1442 الفترة الثانية وهي الاختبارات الورقية “ذكور وإناث” وذلك على رابط المركز الوطني، حيث يستعد الطلاب من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة لتلك الاختبارات وتستمر اختبارات القدرات المعرفية قياس للصف الثالث الثانوي حتي يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بموعد اختبارات القدرات من مصادرها الرسمية على رابط مركز قياس الوطني، كما يمكنكم زيارة هذا التقرير في وقت لاحق بعد انتهاء الاختبارات للتعرف على موعد إعلان نتائج القدرات 1442.اختبار القدرات المعرفية 1442 على رابط موقع مركز قياس موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية qiyas.sa 1442
|الفترة
|نوعية الاختبار
|اللغة
|الجنس
|فترة التسجيل المبكر
|فترة الاختبار
|من
|إلى
|من
|إلى
|الفترة الثانية “الحالية”
|اختبار ورقي
|العربية
|ذكور وإناث
|28 ديسمبر 2020
|22 فبراير 2021
|27 مارس 2021
|29 مارس 2021
|الفترة الأولى “انتهت”
|اختبار ورقي
|العربية
|ذكور وإناث
|12 سبتمبر 2020
|17 نوفمبر 2020
|21 نوفمبر 2021
|23 نوفمبر 2020
وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات قياس القدرة المعرفية من الاختبارات اللازم اجتيازها للالتحاق بالمرحلة الجامعية بكليات المملكة، وذلك لقياس القدرة المعرفية والمهارات التي يتمتع بها الطلاب، والتي تمكنهم من الالتحاق بالجامعات، حيث يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات حسب قدرتهم التحصيلية والمهارية.أنواع اختبارات القياس
- اختبارات القدرة اللفظية.
- اختبار القدرة الكمية.
- اختبار القدرة الاستدلالي.
- اختبار القدرة المكانية.
يتم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية قياس عن طريق رابط موقع المركز الوطني للقياس، واتباع الخطوات التالية:
- إدخال رقم السجل المدني
- إدخال كلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق.
- الضغط على كلمة دخول.
وتحدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من اختبارات القدرة المعرفية قياس، يتم تصحيح ومراجعة وتدقيق الإجابات، ويتم ذلك من خلال المصحح الإلكتروني، وتتم عملية التصحيح والمراجعة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع تقريبا، بعدها يتم تحميل نتيجة اختبارات القدرات المعرفية على رابط نتائج مركز قياس، حينها يمكن الدخول على رابط الموقع للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية.
الوسوم
موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية 1442 الفترة الثانية وهي الاختبارات الورقية “ذكور وإناث” وذلك على رابط المركز الوطني، حيث يستعد الطلاب من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة لتلك الاختبارات وتستمر اختبارات القدرات المعرفية قياس للصف الثالث الثانوي حتي يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بموعد اختبارات القدرات من مصادرها الرسمية على رابط مركز قياس الوطني، كما يمكنكم زيارة هذا التقرير في وقت لاحق بعد انتهاء الاختبارات للتعرف على موعد إعلان نتائج القدرات 1442.اختبار القدرات المعرفية 1442 على رابط موقع مركز قياس موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية qiyas.sa 1442
|الفترة
|نوعية الاختبار
|اللغة
|الجنس
|فترة التسجيل المبكر
|فترة الاختبار
|من
|إلى
|من
|إلى
|الفترة الثانية “الحالية”
|اختبار ورقي
|العربية
|ذكور وإناث
|28 ديسمبر 2020
|22 فبراير 2021
|27 مارس 2021
|29 مارس 2021
|الفترة الأولى “انتهت”
|اختبار ورقي
|العربية
|ذكور وإناث
|12 سبتمبر 2020
|17 نوفمبر 2020
|21 نوفمبر 2021
|23 نوفمبر 2020
وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات قياس القدرة المعرفية من الاختبارات اللازم اجتيازها للالتحاق بالمرحلة الجامعية بكليات المملكة، وذلك لقياس القدرة المعرفية والمهارات التي يتمتع بها الطلاب، والتي تمكنهم من الالتحاق بالجامعات، حيث يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات حسب قدرتهم التحصيلية والمهارية.أنواع اختبارات القياس
- اختبارات القدرة اللفظية.
- اختبار القدرة الكمية.
- اختبار القدرة الاستدلالي.
- اختبار القدرة المكانية.
يتم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية قياس عن طريق رابط موقع المركز الوطني للقياس، واتباع الخطوات التالية:
- إدخال رقم السجل المدني
- إدخال كلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق.
- الضغط على كلمة دخول.
وتحدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من اختبارات القدرة المعرفية قياس، يتم تصحيح ومراجعة وتدقيق الإجابات، ويتم ذلك من خلال المصحح الإلكتروني، وتتم عملية التصحيح والمراجعة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع تقريبا، بعدها يتم تحميل نتيجة اختبارات القدرات المعرفية على رابط نتائج مركز قياس، حينها يمكن الدخول على رابط الموقع للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية.
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