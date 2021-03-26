تقترب بطولة كأس أمم أفريقيا من اتخاذ شكلها النهائي، مع تأهل 14 منتخبا للنهائيات، في البطولة التي ستضم 24 منتخبا.
وشهدت التصفيات تألقا عربيا لافتا، حيث تأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر بسهولة كبيرة، بينما يتمسك منتخبا السودان وموريتانيا بأمل التأهل.
ويحتاج السودان للانتصار على ملعبه في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا للتأهل، يوم الأحد، بينما تقترب موريتانيا كثيرا من التأهل، حيث تنتظر هدية من المغرب أمام بوروندي، بينما تحتاج هي للانتصار على منتخب أفريقيا الوسطى الضعيف.
وفقدت ليبيا أي أمل بالتأهل للبطولة بهزيمتها أمام تونس، لتصبح أول منتخب عربي في التصفيات يودع فرص التأهل.
وتأهل 14 منتخبا للنهائيات حتى الآن، وهي مالي وغينيا وغابون وغامبيا والكاميرون وجزر القمر وزمبابوي والسنغال وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بالإضافة للمنتخبات العربية الأربعة.
ويأتي التألق العربي وسط تراجع واضح لمنتخبات أفريقيا الكبيرة، مثل نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال وغانا والكاميرون، مما يتيح الفرصة لتحقيق إنجاز عربي متكرر بعد لقب الجزائر في 2019.
وتستضيف الكاميرون كأس أمم أفريقيا في يناير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس أمم أفريقيا.. من هم المتأهلون حتى الآن؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.