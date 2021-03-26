الأردن يسجل 97 وفاة و6.444 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفق الإيجاز الصحفى اليومى الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن إجمالى عدد الإصابات ارتفع إلى 577.734 حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالى إلى 6.374 حالة.

ولفت الإيجاز إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 448، فيما غادرت 392 حالة، ما يجعل عدد الحالات المؤكدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 3.382 حالة.