صندوق النقد والبنك الدوليين: السودان بات مؤهلا للحصول على مساعدات

جدة - نرمين السيد - وأوضح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى بيان مشترك، نقلته وكالة "رويترز"، أنهما يعتبران السودان مؤهلا للمساعدة فى إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) على أساس تقييم أولى.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة: "إنه يمثل اعترافًا واضحًا بالتنفيذ المستمر للسودان للإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية، فى إطار برنامجه مع صندوق النقد الدولى الذى يخضع لمراقبة الموظفين".

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى وقت سابق موافقته على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذى يراقبه خبراء الصندوق، والذى يدعم برنامجا وضعته الحكومة.

واعتبر الصندوق فى بيان رسمى أن السلطات السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل بالسياسة وتنفيذ الإصلاح "وهو مطلب رئيسى لتخفيف الديون فى نهاية المطاف"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكد صندوق النقد أنه من المهم إحراز تقدم مستدام فى إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة، وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافى خلال الفترة الانتقالية.

ووضعت الحكومة السودانية برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.