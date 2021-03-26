لبنان يفرض إغلاقا شاملا خلال إجازات عيدى الفصح والفطر

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إغلاق البلاد وفرض حظر تجول تام خلال إجازات الأعياد الدينية المقبلة، بدءا من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى نهاية الأسبوع المقبل، فى محاولة للحدّ من ارتفاع اصابات فيروس كورونا.





ويخشى المسؤولون من تكرار سيناريو أعياد نهاية العام، حيث أدّت التجمعات العائلية وفتح المطاعم والمقاهى بارتفاع قياسى فى الإصابات والوفيات. وتخطت مستشفيات رئيسية طاقتها لاستيعابية واضطر مصابون للانتظار فى أقسام الطوارىء أو تلقى العلاج داخل سياراتهم.

وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، حذّرت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، فى بيان إثر اجتماع فى السراى الحكومى من تداعيات "الاختلاط فى المنازل والأماكن المغلقة.. خلال عطلة الأعياد الدينية القادمة"، مسمية عيدى الفصح والفطر.

وأعلنت أنها قررت منع "التجول الكلى خلال فترة هذه المناسبات" على أن "يصار إلى الإغلاق الكامل" بدءاً من الخامسة من صباح 3 أبريل حتى صباح السادس من الشهر ذاته.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى، اليوم الجمعة، تمديد حالة التعبئة العامة لمدة ستة أشهر جديدة حتى نهاية سبتمبر.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاجتماع إن "مواجهة الموجة الثالثة المتوقعة من الوباء.. تحتّم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية فى المستشفيات لا سيما العناية الفائقة".

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "هواجسنا تمتد إلى المخاوف المتعلقة بتأمين الأوكسيجين والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية فى ظل الأزمة المالية الحادة التى يمر بها البلد".

وفى تغريدة، حذّر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجى، الخميس، من أن "التوقعات تدل أن الإصابات بكورونا سترتفع فى الأسابيع القادمة إلى معدل ستنهك القطاع الصحى المنهك أصلاً".

ونبّه إلى أن "القدرة الاستعابية للمستشفيات والتقديمات الطبية والتمريضية ستكون أمام امتحان صعب"، مضيفاً "الالتزام وتطبيق التدابير الوقائية هو المدخل للحفاظ على الأهل والأحباء. لا لتحويل أعيادنا إلى أحزان".