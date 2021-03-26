قرض شخصي من البنك الأهلي تعرف علي الشروط واهم المميزات

قرض شخصي من البنك الأهلي من اهم التمويلات التي يقدمها البنك الأهلي للمواطنين السعوديين عن طريق دمج الرواتب والذي اعلن عنه البنك أيضا عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي مع باقة رائعه من الخدمات والعروض مثل عروض تمويل موظفي القطاع الخاص و طلب التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل بكل سهوله وخدمات وعروض اخرى تم إطلاقها أيضا، وسوف نقوم الآن بشرح وتوضيح الحصول علي تمويل شخصي اكبر بدمج الرواتب واهم الشروط اللازمة والمميزات من خلال المقالة الأتية.

قرض شخصي من البنك الأهلي

تمويل شخصي اكبر بدمج الرواتب خدمه تقدم لأصحاب الرواتب المعتمدة بشرط أن يتم تحويلهم عن طريق نظام سريع لتحويل الرواتب وذلك مقابل الحصول علي تمويل شخصي اكبر، كما أن البنك الأهلي اعلن أيضا عن قيمه رسوم تمويل شخصي اكبر وهي 0% رسوم إدارية وقيمه الضريبة المضافة أيضا 0% من مبلغ الرسوم الإدارية، كما وضع البنك رقم قسم المبيعات للبنك وذلك للتواصل والاستفسارات عن التمويل والجراءات الحصول عليه.

مميزات القرض شخصي من البنك الأهلي

كما اعلن البنك عن المميزات الهائلة والمثيرة للتمويل الشخصي الأكبر وهي تكتمن في النقاط الأتية:

يمكن دمج راتبين ببعض وذلك يمكن الحصول علي تمويل اكبر.

أقساط سهله ومريحه تصل فتره سدادها حتي 5 سنوات.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

تمكين العميل من إمكانية السداد المعجل.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا بالخير.

التامين في حالات العجز أو الوفاة لا قدر الله حسب بوليسه التامين.

شروط القرض شخصي من البنك الأهلي

والجدير بالذكر الشروط التي اعلنها البنك الأهلي التجاري وذلك لضمان الحصول علي تمويل شخصي اكبر بكل سهوله ويسر والتي تكتمن في النقاط الأتية: