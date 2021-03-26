خصم 28% وهدايا من عروض جرير علي هواوي

عروض جرير علي هواوي من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها مكتبه جرير علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين علي عروض الهواتف الحديثة و عروض هواتف سامسونج التي أطلقتها مكتبه جرير حديثا والتي تال عنها المواطنين، وسوف نقوم الآن بشرح العروض علي أجهزة هواوي بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

عروض جرير

عروض جرير علي باقة من منتجات هواوي من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة وفي خلال هذا الشهر والتي تنتهي في 20 أبريل 2021، كما أعلنت المكتبة عن كيفيه طلب العروض من خلال موقع المكتبة والتي يمكن تقسيطها أيضا عن طريق موقع المكتبة أيضا وكتابه العنوان ورقم الهاتف صحيحه حتي يتم تسجيلها وتوصل المنتج بنجاح.

عروض جرير علي هواوي ميت باد

أعلنت مكتبه جرير عروضها المثيرة علي ميت باد هواوي والتي يمكن الحصول عليها بالعروض الأتية من المكتبة:

هواوي ميت باد برو 10.8 بوصه كمبيوتر لوحي وآي فاي بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال.

هواوي ميت باد برو 2020 جيل رابع 10.8 بوصه 2020 بسعر 2249 ريال بدلا من 2629 ريال.

هواوي ميت باد برو جيل خامس 10.8 بوصه جيل خامس بسعر 2599 ريال بدلا من 3099 ريال.

هواوي ميت باد وآي فاي 10.4 بوصه بسعة 32 جيجا بسعر 989 ريال بدلا من 1039 ريال.

هواوي ميت باد تي 10 جيل رابع 9.7 بوصه بسعر 649 ريال بدلا من 679 ريال.

عروض جرير علي أجهزة هواوي

والجدير بالذكر أيضا العروض علي أجهزة هواوي الأخري من اللاب توب والأكسسوارات الصغيرة والتي سوف نشرحها لكم بالعروض من خلال الأتي: