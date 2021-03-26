خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية يمكن أن يتم بسهولة من خلال رقم الهوية، حيث أن هناك الكثير من الوافدين والمقيمين بأرض المملكة العربية السعودية يحتاجون إلى الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وقد تم تنظيم هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية، وسوف تحدث عن ذلك في مقالنا هذا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الهوية وزارة الداخلية تطيح من خلال منصة أبشر التابعة لها هذه الخدمة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. الانتقال الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية.

سوف يتم الانتقال صفحة خاصة بإدخال بيانات الاستعلام. يتم إدخال رقم هوية الكفيل وكذلك رقم رخصة الإقامة والبيانات الأخرى المطلوبة في كل الحقوق المخصصة لها.

بعد الانتهاء يجب الضغط على أيقونة عرض.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

سوف يتم التأكد إذا كانت صلاحية التأشيرة سارية أم انتهت أو وقد أوشكت على الانتهاء.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية

من أجل أن يتمكن المقيمين من استمرار إقامتهم إذا كانوا داخل المملكة أو إمكانية العودة إليها إذا كانوا خارجها يتم تمديد هذه التأشيرة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على زر الأفراد الموجودة يمين الصفحة.

ثم اختيار زر الخدمات تمديد التأشيرة.

اختيار أيقونة تمديد الزيارة الشخصية.

يتم الدخول بعد ذلك على تمديد تأشيرة العودة للمملكة.

ادخل كافة البيانات المطلوبة والتي منها رقم هوية الكفيل ورقم تأشيرة الخروج والعودة ملئ البيانات الأخرى المطلوبة.

بعد ذلك سوف يتم تسجيل طلب التمديد من خلال الموقع بكل سهولة وبنجاح.

الاستفسار عن صلاحية التأشيرة

يمكن الاستفسار عن صلاحية التأشيرات وذلك من خلال من خلال الاستعلام على منصة أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية: