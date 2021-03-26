تردد قناة سبيس تون 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات يبحث عنها الكثيرون من محبي هذه القناة، وبشكل خاص أنها تقوم بعرض المحتوى المناسب للأطفال، حيث أنها تعد قناة شباب المستقبل وتقوم بعرض الأفلام والبرامج والمسلسلات العروض التلفزيونية التعليمية، فهناك الكثير يبحث عن ترددها من أجل الاستفادة منها، وتمنح الطفل الترفيه وكذلك تنمية مهاراته دون أي مشاهد خارجة أو ألفاظ سيئة، ويمكن التعرف على تردد القناة من خلال مقالنا هذا.

تردد قناة سبيس تون 2021 على النايل سات والعرب سات

من أجل الاستمتاع بمشاهده القناة المتميزة بدون أي تشفير أو تشويش فيجب ضبط الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال وذلك كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سبيس تون 2021 على قمر عربسات

يمكن للمتابعين للقناة مشاهدتها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال ضبطها على البيانات التالية:

اسم القمر: عرب سات.

تردد القناة: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

محتوى قناة سبيس تون

القناة تقدم مجموعة متميزة ومتنوعة من المسلسلات والأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، والتي تكون في الأغلب مدبلجة، ومن أهم الأعمال التي تم عرضها على القناة ما يلي:

الأسير الهارب.

انستازيا.

مغامر كونغو.

الأمل.

فريق العجلات السريع.

الإعصار المدمر.

الغواصة.

حراس الغابة.

بائع الحليب.

ما قبل التاريخ.

ابنة البحر.

كنز الحطاب.

زائر الأرض.

كمان النجوم.

حكاية خمسة عشر ولدا.

ذئب الجبل الأبيض.

المحقق كونان.

فرست فلايت.

مسرح الحياه.

مطر من نار.

محارب الألعاب.

روبلولكس.

عودة الرجل الحديدي.

الغني والفقير.

عودة رياح الشمال.

الفقر منكس.

بارتوك العظيم.

مميزات القناة

القناة تتميز بالعديد من المزايا والتي جعلتها من القنوات المحببة الفئات العمرية المختلفة وذات شهرة واسعة، ومن أهم مميزاتها ما يلي: