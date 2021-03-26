الملك سلمان وولى العهد يعزيان الرئيس السيسى فى ضحايا قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتى تعزية ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضحايا حادث قطارى سوهاج.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين فى محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل". وقال ولى العهد الأمير محمد بن سلمان "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين فى محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازى وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".

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