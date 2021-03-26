بايدن يدعو روسيا والصين لأول محادثات مناخ عالمية لإدارته

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون فى الإدارة الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن "أمريكا تأمل من خلال هذه المحادثات أن تساعد فى تشكيل وتسريع وتعميق الجهود العالمية لخفض الوقود الأحفورى المدمر للمناخ وكذلك التلوث".

ويسعى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من خلال محادثات المناخ العالمية لإحياء منتدى عقدته الولايات المتحدة للاقتصادات الرئيسية فى العالم بشأن المناخ، والذى استخدمه كلا من الرئيسين الأمريكيين السابقين، جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد تم إرسال، اليوم الجمعة، بقية الدعوات الـ40 للمشاركة فى محادثات المناخ العالمية، والتى تشمل بعض كبار القادة الذين يعانون من تغير المناخ، إلى جانب فاعلى الخير.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن تعلن أمريكا من خلال محادثات المناخ عن هدفها الأكثر صرامة لإصلاح الاقتصاد الأمريكى لخفض الانبعاثات من الفحم والغاز الطبيعى والنفط بشكل حاد.

وسيعقد مؤتمر المناخ فى 22 و23 أبريل المقبل.