كم باقي على رمضان 2021 موعد يوم بداية أول رمضان فلكياً “أسماء مأثورة” للشهر الفضيل

تزايد التساؤل على كم باقي على رمضان 2021 وما هو أول يوم في رمضان ومتى يبدأ شهر رمضان 2021 بالتوقيت والتاريخ الميلادي للعام الحالي 2021، وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل بمصر والسعودية والكويت والإمارات والأردن والعراق وسلطنة عُمان وسائر البلدان الغربية والإسلامية، حيث يرغب ما يناهز مليار مسلم ينظرون قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك للاستعداد لتأدية فريضة الصوم والاستمتاع بروحانيات شهر رمضان، وشعائره ومناسكه، لذلك يتساءل جموع المسلمون في شتى بقاع المغمورة كم باقي على شهر رمضان الكريم، وموعد أول بداية شهر رمضان فلكيا بالتوقيت الميلادي.

كم باقي على رمضان 2021 يوم أول رمضان فلكياً

وتجدر الإشارة إلى أن ما يتبقى على قدوم شهر رمضان أيام قليلة، يستغلها جموع المسلمون في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالتعود على الصيام خلال شهر شعبان، وكذلك قضاء حوائج الأسر المسلمة قبل بداية رمضان، وكذلك نجد الأسواق عامرة بالسلة الغذائية الرمضانية بالعدد من الدول، ويأتي شهر رمضان هذا العام كسابقه في ظل انتشار وباء وجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي كان له أثر بالغ على الحياة الاجتماعية الأسرية والعائلية، حيث تنصح معظم الحكومات بالدول المُسلمة بالحد من التجمعات والزيارات العائلي، وذلك للحد من انتشار الجائحة.

متى فرض صوم شهر رمضان

ومن الجدير بالذكر أن صوم شهر رمضان لم يفرض إلاّ في السنة الثانية للهجرة النبوية، فأصبح شهر رمضان مدرسة روحانية لتهذيب النفس، ومع بداية شهر رمضان ينتظر المسلمون قدوم الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان، وهي “ليلة القدر”، والتي يصفها المولى عز وجل بأنه خيراً من ألف شهر، فلا يعادل هذه الليلة كنوز الدنيا وما فيها، فشهر رمضان هو شهر القرآن والخشوع والتدبر.

أسماء شهر رمضان

اتصف شهر رمضان بالعديد من الأسماء والمسميات، وذلك حسب ما أوردته النصوص الدينية، والأحاديث الشريفة، والعبارات والأدعية المأثورة لسلفنا الصالح، ومسميات شهر رمضان الكريم مرتبطة بصفاته وخصائصه والعبادات الغالبة عليه، أما عن تلك الأسماء لشهر رمضان فهي كالتالي:

شهر الله. الشهر الكريم. الشهر الفضيل. شهر الصبر. شهر الصيام. شهر الرحمة فأوله رحمة. شهر الغفران فأوسطه ففران. شهر العتق، وأخره عتق من النار. شهر الإسلام. شهر الطهور. شهر التمحيص. شهر القيام. شهر نزول القرآن. ربيع الفقراء.

كم باقي على أول شهر رمضان 2021

ونأتي للإجابة على كم باقي على قدوم وبداية شهر رمضان الكريم فلكياً، فحسب الاستطلاعات الفلكية يبدأ شهر رمضان 2021 يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 ميلادياً،وهو اليوم التالي لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وفي حال تعذرت الرؤية يكون يوم 30 شعبان هو المتمم لشهر شعبان، ويبدأ رمضان في اليوم التالي لثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.

كم مرة ذُكر فيه رمضان في القرآن الكريم

لم يُذكر شهر رمضان في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فقط، فقد جاء ذكره في سورة البقرة، وتحدياً في الأية رقم 185 من سورة البقرة، قال تعالى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.

شهر رمضان تعريفه ومعناة

شهر رمضان له منزلة ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي فقد خصه المولى عَزَّ و جَلَّ بالذكر دون غيره من من الشهور الهجرية، وذلك في الأية الكريمة السابقة، ولم تذكر الشهور الهجرية الأخرى إلا أجمالاً دون ذكر أسمائها، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ … ﴾ وذلك في سورة التوبة الأية 39.

شهر الصيام

شهر القيام وتلاوة القرآن.

شهر الغفران. شهر العتق من النار.

تكثر فيه الصدقات والإحسان.

تتضاعف فيه الحسنات.

تجاب فيه الدعوات.

ترفع فيه الدرجات.

تغفر فيه السيئات.

يجود الله على عباده بالكرامات..

يجزل فيه العطايا.

فضائل وخصائص شهر رمضان

ومن الجدير بالذكر ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم: “من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه”، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ألا وهي “ليلة القدر”.

هذا وقد انتشرت الأسواق الرمضانية التي تعرض السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم، وبدأت الأسر في التسوق لشراء احتياجاتها من تلك السلع، كما بدأت الشوارع في التزين استعدادا لقدوم الشهر الفضيل، ومع قدوم الشهر تكثر الزيارات العائلية، وتنتعش الأسواق العامرة بما تعرضه من سلع وبضائع يتميز بها شهر رمضان الكريم.