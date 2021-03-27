رسوم نقل الكفالة في نظام العمل الجديد وما هي طريقة سداد الرسوم والفئات المعفية من الرسوم

رسوم نقل الكفالة، في هذا المقال نتعرف على قيمة رسوم نقل الكفالة، وما هي خطوات سداد تلك الرسوم إلكترونياً، وما هي الفئات المعفية من سدادها ، حيث بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من تطبيق نظام العمل الجديد، والذي يهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل، وإعطاء العامل كامل الحرية في الانتقال بين جهات العمل المختلفة، وترك صاحب العمل دون الرجوع إلى صاحب العمل ودون الحاجة إلى موافقته، ولكن لكي يتم ذلك عليه أولاً سداد بعض المصاريف، فما هي قيمتها وما هي طريقة سدادها، هذا ما نعرفه فيما يلي، وتستغرق هذه العملية 15 يوم وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.

رسوم نقل الكفالة

حددت وزارة العمل الرسوم وذلك للوافدين والمقيمين على حد سواء، وهذه الرسوم كالتالي.

للمرة الأولى 2000 ريال سعودي.

للمرة الثانية 4000 ريال سعودي.

بعد ذلك 6000 ريال سعودي.

ما هي الفئات المعفية من رسوم نقل الكفالة

وفقاً للمادة 11 من قانون الإقامة الجديد، فإنه يتم إعفاء أبناء المواطنة السعودية والمتزوجة من أجنبي من الرسوم ، وتتكفل الدولة دفع الرسوم عنهم وذلك لمراعاة ظروفهم الاقتصادية.

طريقة سداد الرسوم

يمكن سداد الرسوم عن طريق المصرف الآلي أو الحساب البنكي إلكترونياً باتباع الخطوات الآتية.

استخدام أحد ماكينات الصرف الآلي والتي تتوفر في كل مكان بالمملكة.

الضغط على أيقونة خدمات المواطنين.

الضغط على خدمة سداد المدفوعات الحكومية.

ثم الضغط على زر سداد.

كيفية استرجاع الرسوم مرة أخرى

ويمكن للمقيم أو الوافد على حدٍ سواء استرجاع القيمة بالكامل، في حالة عدم الاستفادة من الخدمة، ويسترد الوافد القيمة في هذه الحالة عن طريق الحساب البنكي الذي قام بالسداد عن طريقه.