في تصريح مثير ونادر، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه سقط من فوق ظهر حصان في إحدى جولاته الرياضية.
ويحرص بوتن (68 عاما) على تقديم نفسه في صورة الرياضي، وكثيرا ما يظهر ممتطيا ظهر جواد وهو عاري الصدر، أو يمارس رياضات أخرى مثل هوكي الجليد.
بل إن الحاكم المخضرم ظهر كثيرا في مشاهد لا تخلو من الخطر، بين الغطس في مياه درجة حرارتها تحت الصفر، وقهر منافسين في لعبة الجودو، وإطلاق نمور في الغابة، والسباحة في نهر.
والجمعة، نقلت وكالة "تاس" عن بوتن قوله: "في إحدى المرات كانوا يلتقطون لي صورا، وكنت في تدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وانقلبت. حرفيا انقلبت".
ولم يذكر متى حدث ذلك، لكنه ذكر أنه سقط "بشكل مريح تماما"، وأنه طلب من المصور الاحتفاظ باللقطة.
وقال بوتن: "(كانت) المرة الأولى التي أسمع هذه الإجابة منه: سأمحوها على الفور".
ونادرا ما يتحدث الكرملين عن صحة بوتن أو الحوادث التي يتعرض لها، بل يحرص على تصدير صورة الرجل القوي ونشر صوره وهو يمارس الرياضة.
وكانت هناك مزاعم عن آلام في ظهر بوتن عام 2012، وفي ذلك الوقت قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن ذلك حدث له بعد مباراة جودو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتراف بوتن "المؤلم": حصاني خانني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.