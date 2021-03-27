لندن : جونسون وبايدن اتفقا على ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم جونسون: "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران للامتثال للاتفاق النووى".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى الذى انسحبت منه واشنطن عام 2018، قائلا إن "الكرة فى ملعب إيران".

وصرح بلينكن خلال مشاركته فى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو فى بروكسل: "أكدنا بكل وضوح أن السبيل أمام الدبلوماسية أصبح مفتوحا الآن، وعندما اقترح الاتحاد الأوروبى جمع كل أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة لبحث طرق عودتنا إلى تطبيقها، وافقنا على ذلك، لكن حتى الآن فضلت إيران عدم المشاركة".