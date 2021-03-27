تحميل واتساب الذهبى الحديث 2021 Whatsapp Gold وحل لكل المشكلات التي تواجهك عند التنزيل

قبل معرفة كيفية تحميل واتساب الذهبى Whatsapp Gold 2021 علينا التعرف على ما هو الواتساب الذهبى ؟ هو نسخة جديدة وآمنة من النسخة الأصلية للواتساب مضاف إليه العديد من المميزات والتقنيات الحديثة و هي نسخة غير ضارة للهواتف بصفة عامة ومن كثرة المميزات المضافة عليه إنتشرت نسخة واتساب الذهبى بسرعة فائقة ونالت إعجاب الجميع وإنه متاح على جميع الهواتف ماعدا هواتف الإيفون فأنه لا يتوفر فيها هذه النسخة من التطبيق ويتميز الواتساب الذهبى إيضا بالخوصوصية التامة والآمان لمستخدميه و يحتوى على اللغة العربية و الإنجليزية و لغات اخرى متعددة.

إن الواتساب الذهبى لا يتوافر علي جوجل بلاى وذلك بسبب التعديلات والمميزات التى تمت إضافتها على النسخة الأصلية للواتساب و لكن يوجد له صفحة رئيسية يمكن من خلالها تحميل الواتساب الذهبى فى صورة ملف ومن ثم نقوم بتثبيته على الهاتف وبعدها تقوم بفتح النسخة و إدخال رقمك و تنتظر رسالة لتأكيد رقم الهاتف وعلينا أن نقوم بحذف أى نسخة أخرى محملة على الهاتف للواتساب لأنه لا يمكن أن يعمل النسختين فى هاتف واحد و يكون نحميل الواتساب الذهبى مجانا.

إن تحميل الواتساب الذهبى لا يتطلب مساحة كبيرة على الهاتف و ذلك يوفر لنا مساحة لإمكانية تنزيل البرامج أخرى ولا تختلف مساحتة عن مساحة نسخة الواتساب الأصلية فمساحته حوالى 49 ميجا بايت و يمكن أن تختلف عند نزول إصدار جديد.