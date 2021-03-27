موقع لشحن جواهر فري فاير مجانا.. احصل علي ألاف الجواهر مجاناً

بعد تكاثر السؤال والبحث في الفترات الأخيرة عن كيف يتم شحن جواهر فري فاير مجانا وبعد عدة تجارب من لاعبين فري فاير علي أن يتم شحن جواهر فري فاير مجانا فلم يحدث ذلك، والتي قد تعرض الكثير من اللاعبين إلي ضرر وعملية نصب بعد دخولهم علي احد المواقع الغير صادقة فقد أدت إلي تهكر في الهاتف الجوال وبسببها قد تم إغلاق الحساب الخاص باللعبة نهائياً لان ذلك قد يسبب ضرر لشركة الألعاب، فقد وفر لكم احد المواقع الخاصة بشحن جواهر فري فاير موقع Oonoo التي يمكنكم من خلاله بالطبع شحن جواهر فري فاير ويوجد العديد من الطرق التي يمكنكم شحن الجواهر بالمجان، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا “موقع ثقفني كيف يتم شحن جواهر فري فاير والحصول عليها بالمجان بطريقة مضمونه وصحيحة.

شحن جواهر فري فاير free fire

قد وفرنا لكم من خلال المقالات السابقة علي موقعنا هذا موقع ثقفني الإخباري” العديد من الطرق المضمونة التي يمكنكم من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا، حيث قامت الكثير من المواقع بتوفير كافة العروض للاعبين فري فاير لكي يتمكنوا من شحن الجواهر مجاناً بدون الحاجة إلي دفع الأموال، ويمكن للاعبين شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Oonoo كل ما عليك القيام بالدخول علي الموقع ثم قم باتباع الخطوات التالية لكي يتم شحن جواهر فري فاير مجاناً.

أولا يجب علي اللاعب أن يقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة باللاعب. قم بكتابة اسم اللاعب كاملا والبريد الإلكتروني الخاص والتأكيد علي كتابة البريد الإلكتروني ثم كتابة الرقم السري الخاص بك والتأكيد علي كتابة الرقم السري. يمكنك القيام بالضغط علي أيقونة sign up. يمكنك بعد ذلك الدخول علي الموقع بعد أن أتممت التسجيل بنجاح. يمكنك أن تقوم بالنزول اسفل الموقع. بعد النزول اسفل الموقع سوف تجد أيقونة باللون الأصفر وبداخلها كلمة easy point يمكنك من خلال هذه الأيقونة الحصول علي النقاط.

شحن جواهر فري فاير بالمجان

الخطوة الأولي لتجميع عدد كبير من النقاط من easy point بالضغط علي سوف تجد بعض العروض مثل popslots والت سوف من خلالها تعطيك 1600 نقطه، وكل ما عليك انك تقوم بتحميل احد التطبيقات لان العرض سوف يتطلب منك هذا سوف تقوم بتثبيت التطبيق علي الهاتف الخاص واللعب بعد مرور خمسة أيام حتي المستوي الثمانية عشر وسوف يتم الحصول علي حسابك الخاص باللعب ما يقارب 900 جوهرة.

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