البرازيل تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وسجلت وزارة الصحة أيضا 84.245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة. وبلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 12.4 مليون حالة منذ بدء الوباء، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.

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