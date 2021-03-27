بالفيديو.. الأعاصير تضرب منزل مذيع أثناء تقديمه نشرة الطقس

أثناء وجوده على الهواء، علم أحد مذيعي الطقس أن الأعاصير ألحقت أضرارا جسيمة بمنزله في ولاية ألاباما الأميركية، إلا أنه استمر في تقديم المعلومات عن حالة الجو الكارثية، حسبما نقلت قناة "إيه بي سي40/33".

وكان جيمس سبان، كبير خبراء الأرصاد الجوية في القناة المحلية التابعة لشبكة "إيه بي سي" في برمنغهام، يتحدث عن موجة الأعاصير القاتلة التي اجتاحت ألاباما، الخميس، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، ثم أخذ استراحة قصيرة للاطمئنان على أسرته.

وقال سبان للمشاهدين إن "ما أفعله هو إرسال رسائل نصية إلى زوجتي للتأكد من أنها في الملجأ"، وأضاف: "لذا مرة أخرى، إذا كان بإمكاننا العودة إلى تلك الكاميرا".

وبعد دقائق، اضطر موظف آخر في المحطة للعمل بدلا من سبان، بعد أن تفحص خرائط الطقس وأخبر المشاهدين أنه بحاجة إلى استراحة قصيرة أخرى، وقال: "اسمحوا لي أن أتفقد بعض الأشخاص بسرعة كبيرة".

وبعد نحو ربع ساعة، عاد سبان للظهور على الهواء، ليشرح أن الأعاصير ضربت منزله وألحقت به أضرارا جسيمة.

وقال: "لقد تعرض منزلي لأضرار جسيمة"، مضيفا: "كان عليّ التأكد من أن زوجتي بخير، لكن الإعصار مر من هناك وهذا ليس جيدا. إنه أمر سيء، إنه أمر سيء".

وسبان مذيع حائز على جائزة "إيمي" ومعروف بعمله على مستوى الولاية، وقد حصل مؤخرا على لقب "رجل الطقس التلفزيوني الأكثر شهرة وتأثيرا في ألاباما" من قبل المنفذ الإعلامي الحكومي Al.com.