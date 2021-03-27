كوريا الشمالية : إطلاق الصواريخ الأخير دفاعى .. وانتقادات بايدن دليل عدائه

وأفادت شبكة "سى إن إن"، وفقًا لتقييم استخباراتى، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، أمس الخميس.
وقال مسؤول أمريكى رفيع لـ "سى إن إن"، بأن مجتمع الاستخبارات والجيش الأمريكى، يعمل لتحديد نوع الصاروخ وإلى أى مدى ذهب، من خلال تحليل بيانات الإطلاق.
ولم تتوصل الولايات المتحدة بعد إلى أى معلومات حول ما إذا كانت الصواريخ قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.
وكان خفر السواحل اليابانى قد أخبر السفن بأن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا، كما كما قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، للصحفيين، إن بيونج ينانج أطلقت قذيفة مجهولة الهوية.
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