بالفيديو والصور.. انهيار عقار في القاهرة

انهار عقار في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة، فجر السبت، حسبما أفاد مصدر أمني "دوت الخليج".

وبحسب المصدر، فقد تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شهود عيان بمنطقة جسر السويس التابعة لنطاق عين شمس، باستيقاظهم على صوت فرقعة شديدة قرب الفجر.

وأضاف المصدر: "لما بحثوا عن مصدر الصوت، وجدوا العقار منهارا بالكامل".

وأوضح أنه "جار التعامل مع الموقف وإخراج السكان للوقوف على عدد الضحايا".

وقال شهود إن العقار يتألف من أكثر من 10 طوابق.

وتابع المصدر أنه "وفقا للتقرير الأولي، فإن العقار كان به مصنع ملابس في طوابقه الثلاثة الأولى"، أما بقية الطوابق فكانت سكنية يقطنها أكثر من 100 شخص.

وحصلت "دوت الخليج" على مقطع فيديو التقط بعد سقوط العقار، يتحدث فيه شخص ما عن وجود نحو 200 شخص تحت الأنقاض.

يذكر أن مصر شهدت خلال شهر الماضي حريقا بعقار مكون من 11 طابق في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بدأ في مصنع أحذية بالثلاثة طوابق الأولى.

ولم تتمكن السلطات من إطفاء الحريق نظرا لخطورة المياه على أساسات العقار، وتم إخلاؤه وتفجيره بالديناميت لاحقا بعد حبس مالكه، نظرا لمخالفته شروط البناء والسلامة.