مواعيد منصة مدرستي التعليمية 1442 وأوقات الدراسة في رمضان (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

مواعيد منصة مدرستي التعليمية في شهر رمضان 1442 وذلك لطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد أن جاء القرار من سمو الملك بتغيير مواعيد الاختبارات الفصلية في الشهر الكريم ومواعيد الدراسة مما كان على منصة مدرستي بوضع مواعيد جديدة لشرح المواد الدراسية عن بعد، وذلك مع مراعاة المواعيد التي تناسب الطالب في أيام الصيام.

قرارات وزارة التعليم بالمملكة

منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد

تم إتاحة منصة مدرستي التعليمية للطلاب بكافة المراحل في مدارس المملكة ليتعلم الطالب من المنزل بعد وقف الدراسة بالمدارس، وقد ثبت نجاح منظومة التعليم الالكتروني وأيضا الاختبارات الإلكترونية حسب الاستفتاء الأخير عليها، وقد تم تحديد مواعيد اختبارات طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة وأيضا الثانوية لتكون في شهر رمضان، وقد قام الطلاب واولياء الأمور بالمطالبة بتأخير الامتحانات إلى ما بعد رمضان أو قبله، وتم طرح استفتاء عبر المنصة للتصويت على تغيير التوقيتات وجاءت القرارات الملكية فيما بعد بتغيير المواعيد المقررة مسبقا ووضع مواعيد جديدة للمراحل التعليمية الثلاثة.

تكون مواعيد الدراسة عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية ثلاثة ساعات يوميا فقط.

بينما تكون جلسات الدراسة لطلاب المرحلة المتوسطة أربعة ساعات يوميا.

وأخيرا للمرحلة الثانوية تكون أيضا أربعة ساعات يوميا، بدلا من سبعة ساعات.

م المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية 1 من الساعة 5:30 صباحاً

من الساعة 8:30 صباحاً من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 4:30 عصراً من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 4:30 عصراً 2 من الساعة 6:00 صباحاً

من الساعة 9:00 صباحاً من الساعة 10:30 صباحاً

من الساعة 2:30 عصراً من الساعة 10:30 صباحاً

من الساعة 2:30 عصراً 3 من الساعة 7:00 صباحاً

من الساعة 10:00 صباحاً من الساعة 11:30 ظهراً

من الساعة 3:30 عصراً من الساعة 11:30 ظهراً

من الساعة 3:30 عصراً 4 من الساعة 8:00 صباحاً

من الساعة 11:00 صباحاً من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 4:30 عصراً من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 4:30 عصراً 5 من الساعة 10:30 صباحاً

من الساعة 01:30 ظهراً من الساعة 6:00 صباحاً

من الساعة 10:00 صباحاً من الساعة 6:00 صباحاً

من الساعة 10:00 صباحاً 6 من الساعة 11:30 صباحاً

من الساعة 2:30 ظهراً من الساعة 7:00 صباحاً

من الساعة 11:00 ظهراً من الساعة 7:00 صباحاً

من الساعة 11:00 ظهراً 7 من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 3:30 عصراً من الساعة 5:30 صباحاً

من الساعة 9:30 صباحاً من الساعة 5:30 صباحاً

من الساعة 9:30 صباحاً 8 من الساعة 12:30 ظهراً

من الساعة 3:30 عصراً من الساعة 8:00 صباحاً

من الساعة 12:00 ظهراً من الساعة 8:00 صباحاً

من الساعة 12:00 ظهراً تسجيل الاستفتاء ودخول مدرستي التعليمية جدول منصة مدرستي الجديدتسجيل الاستفتاء ودخول مدرستي التعليمية قام الطلاب بتسجيل الاستفتاء على مواعيد الدراسة عبر موقع نور التعليمي من خلال أيقونة استفتاء الطلاب وتقرر الرغبة العامة للطلاب لتقليص مواعيد الدراسة بينما تقرر أن تقوم منصة مدرستي التعليمية للفصل الافتراضي أن تقوم بتغيير المواعيد التي كانت مقررة لهم من قبل، اما عن اختبارات المرحلة الابتدائية فكانت من نهاية شعبان الجاري وحتى الأول من رمضان، وكانت اختبارات المراحل المتوسطة والثانوية تنتهي في السادس من رمضان، بينما كانت مواعيد الجامعات حسب حالة كل جامعة فيها والتي من المقرر لها أن تنتهي في نهاية رمضان.

مواعيد منصة مدرستي في رمضان