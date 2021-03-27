بالفيديو والصور.. انهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حصيلة أولية، إثر انهيار عقار من 10 طوابق في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة فجر السبت، حسبما أفاد مصدر أمني "دوت الخليج".

وبحسب المصدر، فقد تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شهود عيان بمنطقة جسر السويس التابعة لنطاق عين شمس، باستيقاظهم على صوت فرقعة شديدة قرب الفجر.

وأوضح أنه "جار التعامل مع الموقف وإخراج السكان للوقوف على عدد الضحايا".

وفي وقت لاحق أكد المصدر ذاته انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض حتى الآن، و25 مصابا تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية رفع الأنقاض للبحث عن ناجين أو وفيات أخرى.

وتجمع عدد كبير من سكان المنطقة لمساعدة رجال الإنقاذ، فيما تم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

وتابع المصدر أنه "وفقا للتقرير الأولي، فإن العقار كان به مصنع ملابس في طوابقه الثلاثة الأولى"، أما بقية الطوابق فكانت سكنية يقطنها أكثر من 100 شخص.

وحصلت "دوت الخليج" على مقطع فيديو التقط بعد سقوط العقار، يتحدث فيه شخص ما عن وجود نحو 200 شخص تحت الأنقاض.

وكشف شهود عيان أن العقار المنهار ظهرت به شروخ قبل يومين، وغادره بعض سكانه فيما بقيت الأغلبية العظمى منهم داخله لعدم توافر مساكن بديلة.

وأضاف الشهود أن مصنع الملابس به عدد كبير من العمال، وجميعهم يبيتون بداخله.

يذكر أن مصر شهدت خلال شهر الماضي حريقا بعقار مكون من 11 طابق في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بدأ في مصنع أحذية بالثلاثة طوابق الأولى.

ولم تتمكن السلطات من إطفاء الحريق نظرا لخطورة المياه على أساسات العقار، وتم إخلاؤه وتفجيره بالديناميت لاحقا بعد حبس مالكه، نظرا لمخالفته شروط البناء والسلامة.