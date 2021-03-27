زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد حوالى 147 كيلومترا شمال مدينة هيرارا". وأضافت: "مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 153 كيلومترا"، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار. وسجلت فى وقت سابق هزة بقوة 4.7 درجة فى المحيط الهادئ على بعد 189 كيلومترا من الساحل الشرقى لكامتشاتكا فى الشرق الأقصى الروسي.

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