نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيدة بن الشيخ أول طبيبة عربية تونسية مسلمة ما سبب احتفال جوجل اليوم ووضع صورتها على شعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة توحيدة بن الشيخ طبيبة تونسية حازت على مكانة كبيرة لدي التونسيين خلال عملها كطبيبة نساء وتوليد، ومع بداية اليوم 27 مارس قام مؤشر البحث جوجل بوضع صورة للطبيبة التونسية احتفالاً بها، ولكن يتساءل البعض عن سبب الاحتفال بها وما يمثله هذا اليوم للتونسيين، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نعرض عليكم تفاصيل حياة توحيدة بن الشيخ، وأهم ما حققته خلال مسيرتها العلمية والسبب وراء الاحتفال بها اليوم.

سبب احتفال جوجل بتوحيدة بن الشيخ

يأتي الاحتفال اليوم بالدكتورة توحيدة بن الشيخ، بالتزامن مع نفس اليوم الذي تقرر تونس وضع صورة الطبيبة، على عملة ورقية أصدرها البنك المركزي التونسي من فئة 10 دنانير، حيث تم العمل بهذه العملة العام الماضي 27/3/2020، وذلك تقديراً لاسم الراحلة التي تُعد هي الأولي عربياً من المسلمات التي حصلت على شهادة الدكتوراه في الطب عام 1937، حيث سبقتها طبيبتان مسيحيتان عربيتان عام 1930، الأولي لوريس ماهر حاصلة على شهادة الطب من المعهد الطبي بدمشق وهي سورية، الثانية هيلانة سيداروس وهي مصرية حاصلة على شهادة الطب من إنجلترا.

نبذه عن نشآت توحيدة بن الشيخ

ولدت 2 يناير 1909 ونشآت الطبيبة التونسية في كنف والدتها، بعد وفاة والدها الذي توفي بعد أيام من مولدها، وكان والدها من أثرياء المنطقة فكان يعمل في المجال العقاري ويمتلك أراضي زراعية شاسعة، هذا بالإضافة لعائلة أمها العريقة فهي تنتمي لعائلة عمار فكانت شقيقة الطاهر بن عمار، الذي كان من الشخصيات الهامة التي تكافح من أجل الاستقلال لتونس، حتي تولي رئيس وزراء تونس خلال الخمسينيات، تعلمت توحيدة حتي وصلت للمرحلة الثانوية، وحصلت على شهادة البكالوريا عام 1928 كأول فتاة تصل لهذا المستوي التعليمي في تونس، نظراً للوضع الذي كانت تمر به البلاد من الاستعمار، وكان الأهالي لا يهتموا بتعليم البنات، وكانت أمها هي الداعم الرئيسي لتشجيعها لاستكمال دراستها ودخول الطب في باريس، كما أن معرفتها بزوجة الدكتور الفرنسي بورني، الباحث في معهد باستور بتونس، فتح لها المجال للتعرف على مختلف الشخصيات والأوساط العلمية سواء بتونس أو في فرنسا، وقد اهتمت بعلاج الفقراء حت وفاتها في 6 ديسمبر 2010.

Tewhida Ben Sheikh طبيبة الفقراء

بعد تخرجها من كلية الطب، تخصصت توحيدة بن الشيخ في قسم النساء والتوليد، وفتحت عيادتها في تونس لتخدم الفقراء حيث كان ثمن تذكرة الكشف بسيط جداً يكاد في بعض الأحيان لا يتم دفعه، ساهمت بشكل كبير في دعم فكرة تنظيم الآسرة وتحديد النسل، وتولت العديد من المناصب الإدارية في مجال تخصصها، كما كان لها نشاط فكري وأدبي من خلال إصدارها لمجلة “ليلى”، التي كانت تعتبر أول مجلة تونسية ناطقة بالفرنسية تخصصت في الموضوعات النسائية.

أهم المناصب التي تولتها توحيدة بن الشيخ