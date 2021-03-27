إصابة 16 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة غرب كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت تقارير كولومبية، كان معظم الجرحى من موظفى بلدية كورينتو بمقاطعة كاوكا، وتم نقل شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة إلى مدينة كالى.

ويرجح المسؤولون أن الهجوم نفذه منشقون عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" السابقة، حيث كان يوم أمس هو الذكرى السنوية لوفاة مؤسس فارك مانويل مارولاندا، المعروف أيضاً باسم تيروفيجو.

وفى رسالة بالفيديو، قال الرئيس إيفان دوكى: "لن نتوقف عن ملاحقة الإرهاب حيث نجده".

وتعانى كولومبيا منذ أكثر من 50 عاماً من النزاع مسلح بين الجيش وعصابات يسارية وقوات شبه عسكرية يمينية، إلى أن وقعت أكبر جماعة متمردة "فارك" اتفاق السلام التاريخى مع الدولة فى عام 2016.