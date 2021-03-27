مسؤول أمريكى يؤكد: فيروس كورونا تسلل من مختبر فى الصين

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سى إن إن"، قال ردفيلد، إن "هذا الفيروس بدأ بالانتقال فى وقت ما بين سبتمبر وأكتوبر فى ووهان فى الصين".

وأضاف المسؤول الصحى الأبرز السابق: "أنا مع وجهة النظر بأننى لا أزال أعتقد أن المسبب الأكثر ترجيحًا لهذا الفيروس فى ووهان هو مختبر، وقد تسلل"، مضيفًا أن "بعض الناس لا يصدقون هذا، وهذا جيد، فالعلم سيتوصل فى نهاية المطاف إلى السبب، لكن ليس أمرًا غير عادى أن تصيب فيروسات تنفسية يتم العمل عليها فى مختبر عاملاً فيه".

ومدينة ووهان التى تقع فى وسط الصين تضم "معهد ووهان لعلم الفيروسات" الذى أجرى تجارب مكثفة على فيروسات كورونا فى الخفافيش.

وقال ردفيلد: "هذا لا يشير الى أى عمل متعمد، هذا رأيى، لكنى عالم فيروسات وقد أمضيت حياتى فى علم الفيروسات"، مؤكدًا: "لا أعتقد أن هذا الفيروس انتقل بطريقة ما من خفاش الى انسان، ثم فى تلك اللحظة من الزمن أصبح هذا الفيروس الذى وصل إلى الإنسان من أكثر الفيروسات المعدية التى عرفتها البشرية، وتنتقل من إنسان إلى إنسان".

كما أشار المسؤول الصحى السابق إلى أنه "عادة عندما ينتقل فيروس حيوانى المصدر الى الإنسان، يستغرق الأمر بعض الوقت ليكتشف كيف يصبح أكثر وأكثر فاعلية فى الانتقال من إنسان الى آخر، لا أعتقد انه منطقى من الناحية البيولوجية".

وتابه ردفيلد: "معظمنا فى المختبرات نحاول أن ننمى فيروسات، ونحاول أن نساعدها كى تنمو بطريقة أفضل وأفضل وأفضل، حتى يصبح بامكاننا إجراء تجارب عليها لفهمها، أنا أكون الفكرة بهذه الطريقة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أجرت تحقيقًا حول الفيروس استمر من يناير حتى فبراير الماضيين، وشمل الصين، ومن المقرر أن تعلن نتائجه قريبًا.