نظام نور 1442 برقم الهوية فقط لنتائج الطلاب NOOR Results استخراج الشهادات

ننشر رابط تسجيل دخول موقع نظام نور 1442 بالهوية فقط ورمز التحقق لاستخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقطعن طريق الدخول المباشر إلي موقع نور بالهوية noor results للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الجاري للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) فور إطلاق وتفعيل موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث تتيح وزارة التعليم رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني بعد أن يتم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للدرجات الموجودة بمنصة مدرستي.

ويقوم موقع نور علي إحداث العديد من التحديثات من أجل النهوض والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال استخدام المواقع الإلكترونية بهدف تقليل الوقت والجهد، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم دخول موقع نور noor باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المتاح حالياً من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما يمكنكم الإطلاع على خطة التقويم الدراسي الجديدة 1442 الزمنية للتعرف على موعد بدء الدراسة الفصل الدراسي الثاني وموعد بدء الاختبارات النهائية.

برنامج نظام نور 1442

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور المركزي لخدمة العملية التعليمية ومنسوبي التعليم بمختلف تخصصاتهم، وقد تم ذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة للتماشي مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الكريمة 2030، حيث يساعد موقع نور المركزي على نقل العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، وذلك من أجل التيسير علي الطلاب والطالبات وكذلك ولي الأمر، حيث يضم جميع الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين أيضاً.

ويقدم موقع نظام نور 1442 noor العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور أو قادة المدارس للالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تخضع للنظام العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرصة التقديم علي الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم علي حركة النقل الخارجية والداخلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلي تقديم الخدمات التربوية لكافة الطلبة السعودين سواء كانت إقامتهم بداخل المملكة أو خارجها.

ويعمل النظام علي إعطاء مزيد من الرقابة والدقة في عملية رصد درجات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل، وكذلك إنشاء التقارير سواء كانت تقارير إحصائية أو تقارير الإشراف أو تقارير حسن أو تقارير المتابعة وتقارير المعلمين وتقارير الدرجات، كل ذلك من خلال اختيار “التقارير” بالقائمة الرئيسية.

برنامج نور إشعار الفترات للطلاب الفصل الثاني 1442

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب في نظام نور للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442-1443هـ، ووفق الخطة الزمنية أو مواعيد نظام نور المحددة من جانب الوزارة فمن المقرر أن يتم التالي:

اكتمال إدخال جميع معايير التقويم الفترة الثالثة للصفين الأول الثاني بالمرحلة الابتدائية وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م.

اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس)، وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م.

رابط نظام نور برقم الهوية

تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري من جانب وزارة التعليم عام، وذلك بعد الانتهاء من استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يتم إتاحة الرابط الرسمي لنظام نور بالهوية فقط في الأوقات الخاصة باستخراج نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني فقط.

أما الآن يتم استخراج درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أو إشعارات الفترات عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي بتعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم الذي يكون غلباً هو رقم السجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق، فمن يرغب في الحصول على الرابط، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa). نظام نور بالهوية فقط (noorresults) معطل حالياً وسيتم التحويل لنظام نور الرئيسي باسم المستخدم.



موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442

في ظل مطالبات العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريماً يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام ليصبح موعد بدء الاختبارات النهائية والإجازات وفق التالي:

بداية اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ. بداية إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ. بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ. بداية إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.

خطوات التسجيل في نظام نور “تسجيل طالب جديد + ولي أمر جديد”

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم السعودية عن إصدار التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق الأبناء بالصف الأول الابتدائي، ويتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد بالفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور من الجوال

قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر لتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ من الهاتف الجوال، حيث يمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

موعد تسجيل طالب مستجد في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

أما أعمار الطلاب والطالبات لهذه الفئة، فيشمل الطلاب من كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم الإعلان رسمياً عن إتاحة نتائج الطلاب عبر موقع برنامج نور التعليمي للطلاب وأولياء الأمور، فمن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر

من يرغب في التعرف على طريقة إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط موقع نور المركزي

يمكنكم الولوج إلي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم القيام بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة السر)، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام، ثم اضغط علي زر دخول أو enter).

ويجب العلم أنه في حال النقر على رابط نظام نور بالسجل المدني فقط سيتم تحويلك على الموقع الرئيسي لموقع نظام نور 1442 لعدم تفعيل الموقع الرسمي برقم الهوية فقط حتى الآن.

طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى وهي دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من الحساب الخاص بالطالب.

الخطوة الثانية وهي التوجه إلى أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية ونقوم بالنقر عليها.

الخطوة الثالثة وهي فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول بمنتصف الصفحة قم بالنقر عليها.

الخطوة الرابعة وهي أنه عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

خطوات استخراج شهادات الطلاب من منصة مدرستي

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب عن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

كيف أطلع نتيجة في نظام نور للطالبخطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقررات

الخطوة الأولى: الموافقة على الدرجات، حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

الخطوة الثانية: نشر النتائج، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

الخطوة الثالثة: استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

الخطوة الرابعة: الشهادات والإشعارات، حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

تابع الخطوات

الخطوة الخامسة: استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

الخطوة السادسة: حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

الخطوة السابعة:طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

الخطوة الثامنة: تخريج الطلاب بعد التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج من الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ.

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب والطالبات بكل مرحلة من المراحل الدراسية.

حيث يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

وزارة التعليم عام

وجهت وزارة التعليم بالعمل على قياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات بكافة المراحل، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكافة مواد الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدولاً زمنياً لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانبها على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي، وإعداد خططاً ودروساً علاجيةً لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وأننا جاهزون بفضل الله لكافة السيناريوهات التي تتعلق بآلية العودة للدراسة بمشيئة الله تعالى.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

يتم تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، وبعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، ثم النقر على أيقونة “النتائج” وتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج عبر نظام نور 1442 مباشرةً.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن المهام المطلوب تنفيذها أثناء فترة الاختبارات المقررة لمراحل التعليم عام وتتمثل في التالي:

استمرار تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الـ18 بواقع 3 ساعات لليوم الدراسي الواحد.

ضرورة تهيئة المعلم للطلاب قبل بدء الاختبارات بـ5 دقائق على الأقل وتعريفهم بآلية أداء الاختبار.

عدم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً.

الطلاب المتبعون دروسهم عن طريق البدائل التعليمية الأخرى ولا يمتلكون وسائل إلكترونية، يتم اختبارهم حضورياً بعد أخذ موافقة مدير التعليم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يتم اختبار الطلاب المنتظمين والمنتسبين شفوياً عن بعد في الأسبوع السادس عشر.

تتم الاختبارات النهائية عن بُعد لكافة الطلاب في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر.

كما أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية بمراحل التعليم العام، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور المركزي، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

موقع نور لنتائج الطلاب 1442

يعد موقع نور حالياً من المواقع الهامة في مجال التعلم الإلكتروني بالمملكة، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم خدماتها إلكترونياً، لما يُقدمه الموقع من خدمات تعليمية متنوعة، وتأتي نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور المركزي الإلكتروني، ومنذ أن تم الإعلان عن النتائج والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترددٍ دائم علي موقع نور الرسمي.

ويقدم الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج نظام نور بشكل مجاني للطلاب والطالبات برقم الهوية أو برقم السجل، ويوفر الموقع ميزة “الخصوصية” بحيث لا يمكن لأحد الإطلاع علي النتيجة الخاصة بك عبر موقع نور سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر فقط، ولا يملك هذه الميزة سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر، فمن خلال بوابة نظام نور يمكن الحصول علي درجات الاختبارات النهائية للطلاب وكذلك الأهالي في كافة مناطق المملكة، عن طريق موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومتخصص في المجال التعليمي فقط.

وقد كان من نتائج سعي المملكة العربية السعودية عامةً، ووزارة التعليم السعودية بشكل خاص، إلي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير النظام التعليمي بالمملكة، أن قامت بإنشاء موقع نظام نور الرسمي، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الإدارات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وساعد ذلك علي توفير السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الموقع بجميع فئاتهم، وأيضاً إتاحة عملية الاستعلام عن نتائج برنامج نور نتائج الطلاب والمعلمين.

خطوات معرفة الملاحظات علي مدرستك عبر نظام نور

يمكنك التعرف والإطلاع على الملاحظات الواردة علي المدرسة من خلال اتباع الخطوات التالية علي نظام نور الإلكتروني:

اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نور المركزي.

اختيار التقارير.

تقارير المتابعة.

شاشة متابعة العمليات.

اختر تفصيلي.

اختر مستوي التقرير الطلاب أو المعلمين أو الصفوف والفصول.

تحديد نوع التقرير.ثم الضغط علي زر عرض.

ويتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني من خلال وزارة التعليم السعودية للتسهيل علي الطلاب والطالبات، ويمكنكم الآن الإطلاع على جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، يتم إطلاق نظام نور بالهوية المركزي، من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط noor من خلال الرابط المباشر الذي سيتم إرفاقه فور تدشينه من قبل وزارة التعليم عام، ويأتي ذلك تلبيةً لرغبات الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

تم الإعلان عن فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، ويتم إضافة ملف الطالب من جانب مدير المدرسة، ويقوم المدير بتفعيل الملف من أجل تمكين الطالب من الدخول إلي النظام وإجراء المهام المطلوبة منه.

ويقدم موقع نور الإلكتروني الجدول المدرسي للطلاب، وجدول اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام، حيث يمكن للطالب الإطلاع علي جدول الاختبارات الخاص به والمواعيد المتعلقة به من حيث توقيت بدء الامتحان ونهايته، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم عرض نتائج نظام نور نتائج الطلاب برقم السري واسم المستخدم، ومن هنا نوافيكم بأخر أخبار نظام نور المركزي.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسارات حول طريقة توليد كلمة السر لحسابات الطلاب وأولياء الأمور، فقد قمنا بتوفيرها لكم، فبعد أن تقوم باتباع رابط دخول نظام نور المباشر المرفق، قم باختيار شؤون الطلاب، ثم اختيار أيقونة الطلاب/الطالبات، توليد كلمات سر المستخدمين، وهذه الخطوات خاصة بالطلاب، أما عن أولياء الأمور، يمكنهم الدخول علي شؤون الطلاب، ثم أولياء الأمور، ثم توليد كلمات سر المستخدمين عبر موقع نظام نور المركزي.

تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور المركزي

في حال الرغبة في تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور يرجي اتباع الخطوات الآتي، والتي تتمثل في اختيار القسم المناسب عند تقديم البلاغ الفني، ثم كتابة المشكلة بشكل واضح ومكتمل البيانات، متابعة البلاغ من خلال أيقونة متابعة البلاغات، وعندما تكون مفتوحة فهذا يعني أنه لم يتم الرد، أما إذا كانت مغلقة، فهذا يدل علي أنه قد تم الرد عليها،

وحتي تتمكن من مشاهدة نتيجة البلاغ، قم بالضغط علي العمود الثالث من الجدول “النظام الرئيسي” ستجد الرد علي البلاغ المرسل علي نظام نور 1442 الجديد، وحتي يمكنك اختيار القسم المناسب عند تقديم بلاغ الدعم الفني في النظام، يجب التعرف علي النقاط التالية:

القسم الرئيسي التخطيط المدرسي: وبه كل ما يخص المدرسة من إعدادات أو بيانات طلبات فصول دمج مدارس من اختصاص التخطيط المدرسي. شؤون المعلمين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية (قائد، كلية،معلم، مرشد، رائد نشاط)، من نقل أو تغيير إلي مدرسة أصلية وغيره. شؤون الموظفين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف الإدارية، مساعد إداري، مستخدمين، وكل من هم علي مراتب. الاختبارات: به كل ما يخص الطالب/الطالبة من بيانات تسجيل أو تعديل أو أرشفة عبر نظام نور للتعلم. رياض أطفال: وبه كل ما يتعلق بالطلاب في مدارس رياض أطفال. المعادلات: به كل ما يتعلق بالنظام الفصلي/المقررات، تحفيظ قرآن، لمعادلة الدرجات. تعليم الكبار: به كل ما يتعلق بمدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية. التعليم الأهلي: به كل ما يخص مدارس التعليم الأهلي والأجنبي. النقل المدرسي: به كل ما يتعلق بالنقل المدرسي شركة تطوير. الدعم الفني: به كل ما يتعلق بالمشاكل التقنية علي نظام نور .

نظام نور الجديد

في حال أنهي الطالب/الطالبة المستوي الخامس والسادس في النظام الفصلي، وكان لديه مواد تعثر في أكثر أو أقل من 50% من مواد المستويين الخامس والسادس، فيتم التعامل معه كطالب منتسب جزئي في مواد التعثر، ويتم رصد الدرجات من خلال شاشة الطلبة المتعثرين، حالة الطالب متعثر منتسب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

وتتم إتاحة رصد درجات التعثر للطلاب/الطالبات في بداية كل عام دراسي من 50 درجة نهاية المستوي للمنتظم، و 100 درجة للمنتسب، وبعد إغلاق الدور الأول للفصل الدراسي الأول ، يتم إتاحة رصد مواد التعثر من 100 درجة، وبدون درجات أعمال السنة عبر نظام نور المركزي، ومتاح رصد درجات الطلاب المتعثرين بعد المستوي السادس من خلال أيقونة متعثر منتسب بعد المستوي السادس.

ويرجي العلم أنه لا يمكن أن يتم إغلاق الدرجات للفصل الدراسي الأول حتي يتم الانتهاء من رصد الدرجات للمتعثرين الذين تم اختبارهم في بداية العام، والطالب المنقطع العام الماضي في المستوي الخامس والسادس، وقد تم طي قيده في نظام نور برقم الهوية، فلا يتم دخوله ضمن الطلبة المتعثرين، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً من خلال رابط نظام نور المركزي المباشر المرفق بالموضوع.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الدخول علي التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، في ظل بحث نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن علمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ليس متاحاً حتي الآن، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط دخول موقع نظام نور 1442 الرسمي المرفق بالموضوع.

تنويه: قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تفعيل الموقع الرسمي للنتائج في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وفور تفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية من جانب وزارة التعليم عام، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

تحديث: يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية، حيث يتم الإعلان عن تنشيط رابط الاستعلام عن نتائج أبنائكم عبر الرابط السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة قد تم اعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالهوية السابق فور تنشيطه.

نظام نور 2020 المركزي

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عبر موقع نظام نور التعليمي عن تأجيل تسجيل الطلاب والطالبات الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441 – 1442هـ اعتباراً من تاريخ 18 – 7 – 1441هـ، ويستمر تأجيل التسجيل في نظام نور للطلاب حتى إشعار أخر من جانب الوزارة.

وقد جاء قرار وزارة التعليم بتأجيل تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي على خلفية تعليق الدراسة في إطار جهودها للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويعتبر هذا التعليق تعليقاً احترازياً ووقائياً للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي العملية التعليمية، وقد تم تعليق الدراسة مؤقتاً بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 14 رجب 1441هـ.

تحليل النتائج في نظام نور

من يرغب في التعرف على كيفية أو خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور للتعلم

أخذت وزارة التعليم عام السعودية في اعتبارها وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ومدى إمكانية توفر شبكة الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم، كما تعمل على توفير الأجهزة والوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك مراعاة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم إقرار نقل كافة طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي للصفوف التالية.

وفيما يتعلق بالمراحل الدراسية المذكورة (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي)، فمن المقرر أن تستمر العملية التعليمية لهم عن بعد عن طريق خيارات التعليم عن بعد المتنوعة والمتعددة التي تتيحها وزارة التعليم السعودية حتى نهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان الجاري لعام 1441هـ الموافق لتاريخ العاشر من شهر مايو 2020م وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي المعتمد.

كما سيتم نقل كافة الطلاب والطالبات بالمواحل والصفوف الدراسية المذكورة للصفوف الدراسية التالية، وسيتم اعتماد نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثاني لتصبح نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور 1442 المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب

يتم التأكد من صحة رصد درجات الطلاب والطالبات والمهارات عن طريق حساب نظام نور للقائد عندما يكون رصد الدرجات أو المهارات أقل من الفصل الدراسي الأول، فسوف يظهر أمامك جدولاً يتم من خلاله توضيح أسماء الطلاب والطالبات، وهنا يتوجب على القائد تعديلها حتى تختفي هذه الملاحظات عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الصور التالية:

تحديث: في حال الرغبة في تعديل المهارات عبر نظام نور فينبغي اتباع عدداً من الخطوات التي يُمكن إجمالها في الآتي (إلغاء ترفيع الطلاب – إلغاء اعتماد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الثاني – تعديل تقييم المهارات – إعادة اعتماد تقييم الطلاب – إعادة إصدار قرارات اللجان – ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي)، ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن إضافة خانة غاش في نظام نور المركزي، كما أعلنت عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة صدور آلية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ١٤٤٢ هجرية، ويمكنكم الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور بالهوية من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.

وزارة التعليم إجراءات الاختبارات النهائية

أوضحت وزارة التعليم بعض الأمور التي تتعلق بالاختبارات النهائية 1442 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها أن زمن اليوم الدراسي أثناء الاختبارات النهائية هو (3 ساعات) متضمناً زمن الاختبار وأوقات المراجعة والفاقد التعليمي، ومواد الاختبار لن تتجاوز مادتين في اليوم الواحد، وتستمر العملية التعليمية قائمة خلال فترة الاختبارات بتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

وسوف تكون الاختبارات حضورية للطلاب والطالبات ممن يتلقون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين دروس يوتيوب أو لا يملكون أجهزة جوال أو إنترنت مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ويتم رصد درجات الطلاب في نظام نور 1442 من جانب المعلم وفق الآلية المتبعة، وسوف تظهر نتائج الطلاب في أخر يوم للاختبارات النهائية، وتجري الاختبارات الشفوية عن بُعد لكافة الطلاب والطالبات (منتظمين – منتسبين) بالأسبوع الـ16.

وتتم الاختبارات النهائية لجميع الطلاب عن بُعد بالأسبوعين الـ17 والـ18 في المقرر الخاص بالفصل الدراسي الأول كاملاً، أما عن زمن الاختبارات، فسوف تكون كالتالي:

الدرجة المحددة للاختبار (10 درجات)، زمن الاختبار (20 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (10 فقرات). الدرجة المحددة للاختبار (15 درجة)، زمن الاختبار (30 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (15 فقرة). الدرجة المحددة للاختبار (20 درجة)، زمن الاختبار (40 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (20 فقرة).

فترة اختبار الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم عام

أعلنت وزارة التعليم عن المدة المحددة للاختبار لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، بحيث لا تقل مدة اختبار المرحلة الابتدائية عن 5 أيام، ومدة اختبار المرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام، ومدة اختبار المرحلة الثانوية لا تقل عن 7 أيام.

وقد أوضحت الوزارة أنه في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت أو الكهرباء ولم يتجاوز زمن الاختبار، يتم تمكين الطالب من أداء الاختبار، وفي حال تجاوز الزمن المحدد للاختبار، فبذلك يعد الطالب غائباً ويدخل اختبار الغائبين بعذر، كما حرصت الوزارة على التأكد من إنهاء كافة المقررات الدراسية في وقتها المحدد رسمياً وفق خطة التقويم الدراسي، كما يجب مراجعتها وتوقيع المعلمين على ذلك.

وقد كلفت الوزارة المعلمين بإعداد نموذجين للاختبار وهما (نموذج اختبار الفصل الدراسي الأول “أساسي” – نموذج اختبار الطلاب الغائبين بعذر “البديل”، وإعداد قوائم بأسماء الطلاب المتقدمين لأداء الاختبار، إلى جانب إعداد قوائم تضم أسماء الطلاب الذين يتابعون الدروس الخاصة بهم عن طريق البدائل التعليمية المتنوعة، كما يتم إضافة الطلاب المنتسبين لنصة مدرستي التعليمية، لكي يتمكنوا من أداء الاختبارات، وفي حال عدم الإضافة، فيتم اختبارهم وفق الروابط الإلكترونية أو حضورياً، وسيتم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442 المركزي.

تدقيق نتائج نظام نور واعتمادها

يتم تدقيق بيانات نظام نور بمراجعة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات من خلال مطابقة الأسماء والبيانات بالهوية أو الجواز بما هو مسجلاً في برنامج نور المركزي، كما تقوم كل مدرسة من المدارس بتدقيق نتائج الطلاب لديها داخل المدرسة بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني والدور الثاني.

حيث تبدأ عملية التدقيق للنتيجة بالتأكد من مطابقة أسماء الطلاب والبيانات الخاصة بهم وصحة الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بواسطة لجنة التصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى قيام كل معلم بتدقيق الدرجات الخاصة بمادته لكافة الطلاب للتأكد من صحتها وعدم رصد درجات ليست صحيحة، ثم يوقع كل معلم على نتائج الطلاب بعد أن تأكد من صحتها.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1442 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

ويتيح نظام نور أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج نور بواسطة تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

كما يتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع حفظ الأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

نظام نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443

أصدرت وزارة التعليم اليوم الخطة الزمنية الخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

كما أعلنت عن الخطة التنظيمية للتسجيل وأعمار الطلاب المستجدين المتوافر لديهم شروط القبول بالصف الأول للعام المقبل بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر أو فترات التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1443، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1442

تم إضافة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في نظام المقررات ببرنامج نور التعليمي، ويتم تجهيز الفصل الدراسي الجديد بإضافة فصل دراسي جديد في نظام نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اختيار الفصول الدراسية من القائمة الرئيسية.

النقر على أيقونة “إضافة”.

اختيار الفصل الدراسي الثاني + تاريخ بداية الاختبار النهائي + تاريخ نهاية الاختبار النهائي.

ضع علامة صح لاختياره كفصل حالي، ثم “حفظ”.

يجب تعريف الحصص الصفية بعد إضافة كل فصل دراسي.

وضع علامة صح أمام أيام الأسبوع ثم حفظ.

ومن المقرر أنه يتم إضافة فصل جديد في بداية كل فصل دراسي، كما أنه من المهم التأكد من صحة تاريخ بداية الاختبار ونهايته لأنه يترتب على ذلك عمل جدول الاختبارات فيما بعد.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

يقدم برنامج نور لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كافة الخدمات التعليمية الخاصة بتسجيل الأبناء ومتابعة الوضع الدراسي لهم بشكل مجاني، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة عند تسجيل الأبناء وتجاوز النظام التقليدي ومن ثم التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على المواطنين والمواطنات وتماشياً مع رؤية المملكة الكريمة 2030.

حيث يتم من خلال نظام نور لولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور 1442 دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية لكافة مراحل التعليم العام.

أعمار قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1443

ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم عام الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالب في أولى ابتدائي 1443هـ أعمار القبول للطلاب والطالبات، حيث يتم قبول الطلاب والطالبات ممن أكملوا 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل لعام 1443هـ أو أقل من ذلك بـ90 يوماً فقط، أي من كان تاريخ ميلاده في 23 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 2 فبراير 2016م أو قبل هذا الموعد.

كما يتم قبول الطلاب والطالبات ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 24 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 3 فبراير 2016م وحتى تاريخ 25 رجب 1437هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2016م، ولكن يجب التحقق من معايير محددة بالتعميم.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين 1442

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأ موقع نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها إجراء مفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

تحديث: بدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات تسجيل فئة جديدة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443 اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 27 مارس 2021م الموافق لتاريخ 14 شعبان 1442هـ، ويمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين “أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين”.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً