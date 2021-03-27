مصر.. انتشال عائلة على قيد الحياة من "العقار المنهار"

تمكنت فرق الإنقاذ في مصر، السبت، من انتشال عائلة على قيد الحياة، بين انقاض المبنى الذي انهار في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة القاهرة.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن العائلة التي تم إنقاذها مكونة من 5 أفراد، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل إعلام مصرية إلى أن مجموع من تم انتشاله من تحت الأنقاض ارتفع إلى 14 شخصا حتى الآن.

وقال شهود عيان إن المبنى المنهار كان يوجد في داخله 100- 150 عاملا يحملون جنسيات مصرية وسودانية وسورية نظرا لوجود منصع ملابس فيه.

وكان مبنى سكني مؤلف من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، شرقي القاهرة، قد انهار في وقت سابق السبت، مما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين في أحدث حصيلة.

وذكر مصدر أمني ان الانهيار وقع نتيجة انفجار حدث داخل المصنع.

وقررت السلطات المصرية تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .