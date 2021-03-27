اتهام الجيش الفرنسى بقتل 5 مدنيين فى شمال مالى

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش: "صدر أمر بهذه الضربة بعد مرحلة استخباراتية وعملية سمحت بتوصيف وجود وإعادة تجميع الجماعة الإرهابية المسلحة".

وأضاف: "إلا أن ائتلافا متمردا فى مالى زعم أن الضربة قتلت ما لا يقل عن خمسة مدنيين، بينهم قصر".

وأدانت حركة "تمرد الطوارق" التى تعرف بـ"تنسيقية الحركات الأزوادية" الضربة الجوية الفرنسية، ودعت لتحقيق دولي.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتهم فيها الجيش الفرنسى بشن هجوم يسفر عن مقتل مدنيين، فقبل أسابيع اتهمت منظمة مجتمعية الجيش الفرنسى بقتل أكثر من 10 مدنيين فى عملية استهدفت بالخطأ حفل زفاف وسط مالى.