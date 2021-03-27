أعضاء أوروبيون يطلبون اجتماعًا حول كوريا الشمالية فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسيون إن فرنسا واستونيا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا طلبوا عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، بهذا الخصوص، حسبما ذكرت "فرانس برس".
كما طلبت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة تركز على البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية من خبرائها التحقيق فى إطلاق بيونج يانج لصواريخ، أول أمس الخميس، إذ تتألف هذه اللجنة من أعضاء من نفس الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن، وقد أُبلغ الخبراء بالطلب خلال اجتماع مغلق، أمس الجمعة.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من ناحية سواحلها الشرقية، أول أمس الخميس، وصفهما رئيس الوزراء اليابانى بأنهما "بالستيين"، فى أول تصعيد من جانب كوريا الشمالية منذ وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى البيت الأبيض.
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